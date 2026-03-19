כלי תקשורת מקומיים באיראן דיווחו היום (יום חמישי) כי חוסיין דהגאן מועמד מוביל למזכיר החדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי. על פי הדיווחים, דהגאן צפוי להיכנס בנעליו של עלי לאריג'אני, אשר נהרג בתקיפה בטהראן לפני יומיים. המינוי המסתמן החל לעלות בכותרות החל מיום רביעי, ה-18 במרץ 2026.

דהגאן הוא דמות ותיקה במערכת הביטחון האיראנית; הוא שירת בעברו כמפקד במשמרות המהפכה (IRGC) בטרם פנה לקריירה פוליטית. בהמשך דרכו, כיהן כסגן נשיא איראן בין השנים 2004 ל-2009, ושימש כשר ההגנה של המדינה בין 2013 ל-2017.

הדיווחים מציינים כי בתקופת כהונתו כשר ההגנה התרחשה תקרית גדולה של דליפת מסמכים מסווגים הנוגעים לתוכנית הגרעין של איראן. כעת, במידה והמינוי יאושר סופית, הוא יעמוד בראש המועצה לביטחון לאומי בתקופה של משבר ביטחוני חריף.