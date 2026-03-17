באיראן מאשרים: עלי לאריג׳אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי ששימש כמנהיג המשטר האיראני בפועל חוסל בתקיפה יחד עם בנו, סגנו וקבוצת מאבטחים.

מוקדם יותר פרסם דובר צה"ל כי חיל האוויר תקף באופן מדויק בהכוונת אמ"ן ובשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות בלב טהרן, וחיסל את לאריג'אני, בעת ששהה בסמוך לעיר הבירה טהרן.

"לאורך שנים לאריג'אני נחשב לאחד הגורמים הבכירים והותיקים ביותר בצמרת משטר הטרור האיראני והיה מקורב למנהיג המשטר עלי ח'אמנהאי". מסר הדובר. לדבריו, "לאחר חיסולו של ח'אמנהאי, לאריג'אני קיבע את מעמדו כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל והוביל את הלחימה נגד מדינת ישראל ומדינות האזור".

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בבור חיל האוויר בקריה מסר לעם האיראני לרגל חג הנורוז.

״אני כאן עם שר הביטחון של ישראל, הרמטכ"ל שלנו, ראש המוסד, מפקד חיל האוויר, המפקדים הבכירים שלנו", הודיע רה"מ. לדבריו, "ב-24 השעות האחרונות חיסלנו שניים מראשי הטרור, בכירי הטרוריסטים של העריצות הזו".

"המטוסים שלנו פוגעים בפעילי הטרור בשטח, בדרכים, בכיכרות. זה נועד לאפשר לעם האיראני האמיץ לחגוג את חג האש", סיכם נתניהו, והוסיף: "אז צאו לחגוג, וחג נורוז שמח. אנחנו צופים מלמעלה״.