שעות לאחר חיסולו של עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן על ידי חיל האוויר, התפרסמו פרטים חדשים על ביצוע המשימה.

על פי הדיווח ב'חדשות 12', בשעות הלילה שבין שני לשלישי התקבל בישראל מידע מודיעיני שלפיו שוהה בדירת מסתור בפרברי טהראן.

לפי הדיווח הזה, לאחר שבאגף המודיעין, אמ"ן, אימתו באמצעות אמצעי וידאו כי אכן מדובר בו, ניתן אישור סופי לתקיפה. מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי תקפו את הדירה באמצעות כ־20 פצצות כבדות, מה שהוביל להשמדת המבנה לחלוטין.

לפי גורמים ביטחוניים, מדובר היה באחת ממספר דירות מסתור שהוכנו מראש, ובתקיפה נהרג גם בנו של לאריג'אני. גורמים במערכת הביטחון העריכו מיד לאחר מכן כי “אין סיכוי ששרד את התקיפה”.

לפי דיווח אחר של מקורות אופוזיציה איראנים, החיסול התרחש באזור פרדיס שלב 2 במזרח טהראן במהלך ישיבה לילית עם בכירים, בהם גם מפקד המשטרה אחמד ראדאן, שגורלו אינו ידוע.

עוד נטען כי הפגישה עסקה בהיערכות למניעת מהומות לקראת חג צ'הארשנבה סורי, חגיגות הכוללות הדלקת אש שנערכות הערב ברחבי איראן.