לשכת המנהיג העליון החדש של איראן, מותג'בא חמינאי, שעדיין לא נראה בציבור מאז פרוץ המלחמה, ודיווחים שונים על מצבו מפוזרים בימים האחרונים - הפיצה הערב (רביעי) תגובה רשמית לחיסולו של עלי לאריג'אני אתמול על ידי ישראל.

התגובה נמסרת בשמו של מותג'בא, כאשר עדיין לא מתפרסם כל תיעוד של המנהיג העליון החדש. "אין ספק כי ההתנקשות בדמות כזו מעידה על חשיבותו ועל עומק שנאתם של אויבי האסלאם כלפיו".

עוד נמסר באיום: "על שונאי האסלאם לדעת כי שפיכת דמו רק תחזק את הרפובליקה האיסלאמית עוד יותר. וכמובן, לכל דם יש מחיר, שעל הרוצחים הפושעים של השהידים לשלם בקרוב״.

התגובה בשמו של חמינאי מתפרסמת יותר מיממה אחרי חיסולו של לאריג'אני, שנחשב לאחת מהדמויות המשמעותיות ברפובליקה האסלאמית.

חמינאי, לפי דיווח ברויטרס אתמול, דחה הצעות להפסקת אש עם ארצות הברית וישראל. לפי הדיווח במהלך מושב מדיניות החוץ הראשון שקיים מאז מינויו בשבוע שעבר, הבהיר חמינאי כי לא יסכים להפסקת אש עד שישראל וארצות הברית יורדו על ברכיהן.

ב'רויטרס' דווח כי ​שתי מדינות מתווכות העבירו למשרד החוץ בטהרן הצעות שנועדו להביא להפסקת אש או להפחתת המתיחות מול הממשל בוושינגטון.

חמינאי הגיב ליוזמות אלו בקביעה כי זה לא הזמן המתאים לשלום. הוא אמר כי "הפסקת אש לא תהיה עד שארצות הברית וישראל יורידו על ברכיהן, יקבלו את התבוסה וישלמו פיצויים".

​הבכיר האיראני, שביקש לשמור על עילום שם, לא פירט את זהות המדינות המתווכות או את תוכן ההצעות המדויק. דבריו של המנהיג העליון נאמרו על רקע כניסתו לתפקיד לאחר רצח אביו, כאשר בשלב זה לא ידוע אם הוא נכח בישיבה באופן פיזי או שהשתתף בה באמצעים מרחוק. מאז מינויו לתפקיד בשבוע שעבר, טרם פורסמו תצלומים רשמיים של חמינאי הבן.