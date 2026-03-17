"ח'אמנאי מתפלל -2017. ( צילום: By Khamenei.ir, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179201861 )

אין דרך טובה יותר להמחיש את הטלטלה של המשטר באיראן מאשר מבט בחשבונו הרשמי של עלי לאריג'אני. עד לאחרונה, ההודעה הנעוצה בדף שלו הציגה את תמונתו של חסן נסראללה מבצע את תנועת ה"פסק זמן" המפורסמת.

תנועה זו, שנלקחה מנאום לאחר חיסול קאסם סולימאני, סימלה את האיום כי חיילים אמריקאים יחזרו לארצם בארונות מתים.

העמוד של עלי לאריג'אני

כמה אירוני שדווקא לאריג'אני, שבחר להנציח את המסר הזה כסמל ל"ציר ההתנגדות", מצא את עצמו מחוסל בתקיפה אווירית בלב טהרן, מצטרף לרשימה הולכת ומתארכת של בכירים שחוסלו. המשטר האיראני נמצא כעת בנקודת מפנה קריטית לאחר אובדן שני האנשים שהיוו את "עמודי התווך" של עלי חמינאי – עלי לאריג'אני ועלי שמח'אני. השניים לא היו רק פקידים בכירים, אלא המנהלים בפועל של הביטחון הלאומי והאסטרטגיה המדינית. לאריג'אני, יליד נג'ף שבעיראק ובנו של אייתוללה בכיר, שילב דוקטורט בפילוסופיה עם קריירה צבאית בדרגת תת-אלוף במשמרות המהפכה.

עלי לאריג'אני ביום שישי האחרון ( צילום: רשתות ערביות )

הוא כיהן כיו"ר הפרלמנט במשך 12 שנים והיה המוח מאחורי הסכמי הגרעין והיחסים עם מעצמות כמו סין ורוסיה.

אחר חיסולו הדרמטי של עלי חמינאי בפברואר 2026, הפך עלי לאריג'אני לאיש החזק ביותר באיראן ולמי שתואר כ"מנהיג המלחמה בפועל". לאריג'אני, הפילוסוף שהפך לגנרל, לא הסתתר בצללים; הוא הפך ל"שם החם" ביותר בטהרן, כשהוא מנווט את תגובת המשטר למתקפות ומנהל ביד רמה את דיכוי המחאות הפנימיות.

באקט של יוהרה שהפך לסימלו המסחרי, הוא אימץ את תפקיד "המאיים הלאומי" וניהל מלחמת מילים בלתי פוסקת בדיגיטל מול נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. לאריג'אני לא היסס לצייץ איומים ישירים, כשהוא מזהיר את טראמפ "להיזהר שלא יחוסל בעצמו" ומתחייב שאיראן לא תניח לו לנפשו לאחר מות חמינאי.

בעשר אצבעותיו - נתניהו מאשר אמש (שני) את חיסול בכירי המשטר ( צילום: לשכת ראש הממשלה )

עלי שמח'אני, ממוצא ערבי יליד אהוואז, צמח מתוך המחתרות האסלאמיות שלפני המהפכה והפך למפקד הצי ולשר ההגנה. הוא היה אחראי על עיצוב אסטרטגיית ההרתעה של איראן ושימש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי במשך עשור.

סופם של השניים היה מהיר ודרמטי, כחלק מהמערכה הכוללת נגד המשטר האיראני במבצע שאגת הארי בשבת "זכור" התשפ"ו.

עלי שמח'אני חוסל ב-28 בפברואר 2026 בתקיפה אווירית של צה"ל בטהרן, יחד עם מפקדים בכירים נוספים. הדיווחים מציינים כי הוא נקבר במקדש אימאמזאדה סאלח כשהוא ללא ראש, עדות חיה (או מתה) לעוצמת הפגיעה.

פחות משלושה שבועות לאחר מכן, הגיע תורו של עלי לאריג'אני. אמש יום שני הוא חוסל בתקיפה ממוקדת בטהרן בעודו מסתתר בדירת מסתור.

שר הביטחון הישראלי אישר את החיסול והצהיר כי לאריג'אני, שניהל את דיכוי המחאות הרצחני באיראן, "הצטרף לחמינאי במעמקי הגיהינום".

היעדרם של לאריג'אני ושמח'אני מותיר חלל עצום בהנהגה האיראנית.

חיסולם של עלי לאריג'אני ועלי שמח'אני אינו רק מכה מורלית, אלא נקודת שבר מבנית שמותירה את משטר האייתולות בגרסתו המוכרת על סף קריסה. במשך עשורים, שני ה"עלי" היוו את הממשק הביטחוני והפוליטי היציב ביותר סביב עלי חמינאי; הם היו המוחות האסטרטגיים שחיברו בין משמרות המהפכה (IRGC) לבין המנגנונים הדיפלומטיים והפוליטיים.

הכוח עבר כעת כמעט לחלוטין לידי רשת צבאית קיצונית של משמרות המהפכה (IRGC) ומשפחת חמינאי, בראשות הבן מוג'תבא.

עם זאת, ללא המיומנות הדיפלומטית והניסיון המערכתי של שני ה"עלי", המשטר מתמודד עם פחות בקרה פנימית ויותר תלות בכוח גס, מה שמקרב את ממלכת האייתוללות לנקודת קריסה ריאלית מאי פעם.