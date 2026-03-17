חיסולם הדרמטי של עלי לאריג'אני ועלי שמח'אני, שני האנשים הקרובים ביותר לחמינאי, מותיר את טהרן ללא המוח האסטרטגי והזרוע המבצעית שלה | כעת, כשהמשטר ניצב בנקודת מפנה היסטורית, השאלה היא לא האם יהיה שינוי – אלא מי ישרוד כדי להנהיג אותו (העולם הערבי)
העיתון האיראני "פריהכטאן", המזוהה עם המשטר דיווח שגופתו של עלי שמח'אני, יועצו המדיני הבכיר של המנהיג העליון שחוסל בתקיפה ישראלית, נקברה ללא ראש | שמח'אני נקבר בסוף השבוע בצפון טהרן, 14 ימים לאחר שחוסל (בעולם)
החשבון המיוחס למוסד ברשת X פרסם תיעוד חריג מחתונת בתו של עלי שמחאני, בכיר משמרות המהפכה המקורב לחמינאי, בו נראו מפרים את חוקי איראן הנוקשים. הפרסום מעורר סערה ברפובליקה האסלאמית: "הרגתם אותו בלי לירות טיל" (העולם הערבי)