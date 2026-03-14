בבלי
לאיפה הוא נעלם?

דיווח מדהים בתקשורת באיראן: הבכיר במשמרות המהפכה נקבר... בלי ראש

העיתון האיראני "פריהכטאן", המזוהה עם המשטר דיווח שגופתו של עלי שמח'אני, יועצו המדיני הבכיר של המנהיג העליון שחוסל בתקיפה ישראלית, נקברה ללא ראש | שמח'אני נקבר בסוף השבוע בצפון טהרן, 14 ימים לאחר שחוסל (בעולם)

הלוויית עלי שמח'אני (צילום: התקשורת האיראנית)

על פי דיווחים של כלי תקשורת המקורבים לממשלת איראן, גופתו של עלי שמח'אני, מזכיר מועצת ההגנה של איראן ויועץ בכיר למנהיג האיראני המחוסל - נקברה ללא ראש.

העיתון הממלכתי "פרח'כטגן", המזוהה עם המשטר, דיווח בשבת כי גופתו של עלי שמח'אני, בכיר בצבא ובביטחון האיראני, "נקברה ללא ראש". שמח'אני חוסל ביום הראשון של מבצע 'שאגת הארי', במהלך מתקפה על ביתו של עלי ח'אמנאי. במתקפה זו, אשר נחשבת לאחת המכות הקשות ביותר למבנה ההנהגה האיראני, נהרגו גם עלי חמינאי וכמה בכירים נוספים בממשל האיראני.

על פי הדיווח, טקס קבורתו של שמח'אני נערך ביום שבת במקדש אימאמזאדה סאלח בצפון טהרן. גופתו של שמח'אני שכבה שם במשך 14 ימים ולא נקברה. עם זאת, גופתו של חמינאי טרם נקברה, גם לאחר 14 ימים.

גולשים ברשת הגיבו לדיווח בשמחה רבה. גולש כתב: "גופתו של שמח'אני כנראה נמצאה ללא ראש, ידיים או רגליים. ראשו נכרת, כמובן, לא באותו מכשיר שחותך את ידיהם של אנשים עניים בגין גניבה!" כפראפאזה לאכזריותו של הבכיר האיראני המחוסל.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
