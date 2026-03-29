פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) ( צילום: צבא ארה"ב -רשתות )

בעוד מדינת ישראל ממשיכה בגל התקיפות נגד יעדי המשטר האיראני, מתברר כי ארצות הברית נערכת לשלב הבא במלחמה.

על פי הכותרת הראשית של 'הוושינגטון פוסט' היום (ראשון), הפנטגון מתכונן לשבועות של מבצעים קרקעיים מצומצמים בשטח איראן - זאת על אף שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טרם אישר את התוכניות המבצעיות. גורמים בכירים בפנטגון מסרו לעיתון, תוך שמירה על אנונימיות בשל רגישות התוכניות, כי המבצעים הפוטנציאליים עשויים לכלול פשיטות משולבות של כוחות מיוחדים וכוחות חיל רגלים קונבנציונליים. כל פעולה כזו לא תהיה בקנה מידה של פלישה מלאה, אך תחשוף את אנשי הצבא האמריקאי למגוון איומים - כולל רחפנים וטילים איראניים, אש קרקעית וחומרי נפץ מאולתרים. 5,000 לוחמים הגיעו למזרח התיכון על המנגלים, בסירות ובמדשאות | היום האחרון של 'בין הזמנים' ניסן במרכז חיים רוזנבוים | 10:38 השוטרים פשטו על אתר הבנייה שהעסיק שב"חים; הוצא צו סגירה לחודש דוד הכהן | 08:29 הדיווח מגיע על רקע הגעתם של אלפי חיילים אמריקאים למזרח התיכון בימים האחרונים. גורמים ביטחוניים בכירים בארה"ב אישרו ל'ניו יורק טיימס' כי כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע אתמול (שבת) לאזור במסגרת קבוצת התקיפה של ספינת הצליחה האמפיבית "טריפולי". על פי הדיווחים, התוכניות הצבאיות נמצאות בפיתוח מזה שבועות. דיונים בתוך הממשל בחודש האחרון נגעו לאפשרות של תפיסת האי חרג - מרכז יצוא נפט איראני מרכזי במפרץ הפרסי, ולפשיטות על אזורי חוף אחרים ליד מיצרי הורמוז כדי למצוא ולהשמיד נשק שיכול לפגוע באוניות מסחריות וצבאיות.

פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) ( צילום: צבא ארה"ב רשתרות )

"שבועות, לא חודשים"

גורם רשמי אחד העריך כי המטרות הנשקלות ייקחו כנראה "שבועות, לא חודשים" להשלימן. גורם אחר העריך את ציר הזמן הפוטנציאלי כ"חודשיים". לא היה ברור בשבת האם טראמפ יאשר את כל, חלק או אף אחת מתוכניות הפנטגון.

דוברת העיתונות של הבית הלבן, קרוליין לוויט, הבהירה בתגובה לשאלות עבור הדיווח: "תפקידו של הפנטגון הוא לבצע הכנות על מנת לתת למפקד העליון אופציונליות מרבית. זה לא אומר שהנשיא קיבל החלטה".

חזר בו מהאיומים. הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בין דיפלומטיה להסלמה

ממשל טראמפ התלבט בימים האחרונים בין להצהיר שהמלחמה מתמעטת לבין לאיים להחריף אותה. בעוד שהנשיא אותת על רצון לנהל משא ומתן על סיום הסכסוך, לוויט הזהירה ביום שלישי שאם המשטר בטהרן לא יפסיק את שאיפותיו הגרעיניות ויחדול מאיומיו נגד ארצות הברית ובעלות בריתה, טראמפ "מוכן לשחרר גיהנום" נגדן.

במקביל, גם בריטניה מצטרפת להיערכות הימית. על פי דיווח ב'טיימס' הבריטי, לונדון תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע בפתיחת מצר הורמוז. ההיערכות הבריטית מצטרפת למאמצים האמריקניים להבטיח את חופש השיט בנתיבים הימיים החיוניים באזור.

כידוע, המלחמה בין ארצות הברית לאיראן החלה ב-28 בפברואר 2026, כאשר טראמפ השיק את מבצע זעם אדיר - גל תקיפות אוויריות מסיבי נגד מתקני המשטר האיראני. מאז, הושמד חיל הים האיראני כמעט לחלוטין, ומתקני אנרגיה ותשתיות צבאיות נפגעו קשות. עתה, על פי הדיווחים, שוקלת וושינגטון להעמיק את המעורבות הצבאית באמצעות פעולות קרקעיות מוגבלות.