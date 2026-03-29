הרמטכ״ל ערך סיום עם הכוחות המתמרנים בהעמקת הפעולה בעיר עזה ואמר: ״על כתפיכם מונחת המשימה להעמקת הפגיעה בחמאס ולהכרעת חטיבת עזה, על מנת לקיים את המשימה הערכית והחשובה ביותר" | קודם לכן אמר שר הביטחון: "האחים סינוואר הרסו את עזה ועז א-דין אל-חדאד יביא להחרבתה. אם חמאס לא ישחרר את החטופים ויתפרק מנשקו - עזה תיחרב" (חדשות)
שר הביטחון ישראל כ"ץ באוגדה 162 המתמרנת בעזה: "האחים סינוואר הרסו את עזה ועז א-דין אל-חדאד יביא להחרבתה. אם חמאס לא ישחרר את החטופים ויתפרק מנשקו - עזה תיחרב ותהפוך למצבה לרוצחים של החמאס. יש לפעול בכל העוצמה ולפגוע באויב כדי להגן על החיילים שלנו"
שר הביטחון ערך היום חיתוך מצב, באוגדה 162 לקראת מבצע "מרכבות גדעון" בעזה | כץ הדגיש: "המבצע מיועד להכניע את החמאס ולהביא לשחרור כל החטופים. נפעל בעוצמה רבה להשמדת כל יכולותיו הצבאיות והשלטוניות של החמאס" | כשהוא מוסיף: "בניגוד לעבר, צה"ל יישאר בכל שטח שיוכרע, כדי למנוע את חזרת הטרור" (צבא)
בכירי צבא אמרו לעיתון ה'ניו יורק טיימס' שישראל לא שוללת גם את האפשרות לחזור למלחמה קרקעית ברצועה | ישראל נכונה גם להחיל שליטה רשמית יותר על חלקים ברצועה כדי להלחיץ את חמאס | וגם: זו הסיבה שישראל לא חזרה לתמרן ברצועה, למרות החזרה ללחימה (מדיני)