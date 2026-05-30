כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

בזמן שארגון הטרור חיזבאללה מסלים את התקפותיו על ערי ויישובי הצפון, התמרון הקרקעי של צה"ל בדרום לבנון נמצא בהעמקה דרמטית. המבצע המיוחד, שתכנונו החל כבר לפני יותר משנה, כולל פעילות מצפון לנהר הליטאני.

על פי הדיווח בכאן חדשות, במסגרת המבצע, צה"ל כובש שטחים, בנה חמישה גשרים לפחות מעל הליטאני ופרץ צירים על ידי כוחות הנדסה בתוך הסבך הלבנוני ובתוך בולדרים, שאפשרו מעבר של כוחות רבים לצידו השני של הנהר.

כוחות צה"ל בפיקוד הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

לפי הדיווח מטרת המבצע היא להסיר איום בכיוון ישיר של נ"ט אל ישובי אצבע הגליל ובעיקר לכיוון מטולה מאחר והאזור ששאליו נעים כוחות צה"ל שולט על המושבה בתצפית ובאש. תיעוד יוצא דופן מעזה: כך חוסל מפקד הזרוע הצבאית החדש מוחמד עודה דניאל הרץ | 20:59 נמנע פיגוע בטווח זמן מיידי | צפו בתיעוד הדרמטי ממעצר המחבל ב. ניסני | 28.05.26 עוד דווח כי בצה"ל ניסו להוציא לפועל את המבצע הזה לפני חודשיים עם אוגדה 98, אולם הלוחמים נתקלו במארבים של חיזבאללה, התוכניות לא היו מספיק טובות ומפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, הורה על ביטול המבצע והעברתו לאוגדה 36 שתכננה אותו מחדש. בתחילת התמרון הנוכחי, היו היתקלויות של לוחמים במחבלי חיזבאללה - כולל שני הרוגים ופצועים, אולם בימים האחרונים על פי דיווחים בלבנון, כוחות צה"ל הגיעו לקו הרכס באזור יוחמור, מבצר הבופור ולאזור זוטר. זו גם הסיבה שצה"ל הורה השבוע לתושבי לבנון להתפנות מהעיר נבטיה והכפרים הסמוכים.

פעילות הכוחות לאיתור והשמדת התוואי התת-קרקעי של חיזבאללה ( צילום: דובר צה"ל )

על פי הדיווח, בצה"ל אומרים שבאזור שבו פועלים הכוחות מצפון לליטאני, יש מרכזי כובד משמעותים של חיזבאללה, שנמצאים בשימוש יחידת באדר. מהאזור הזה משוגרים רקטות וגם רחפני נפץ.

בחדשות 12 דווח כי בשטח חוסלו כבר עשרות מחבלים במהלך הימים האחרונים. כוחות חיזבאללה שניסו להגיע לאזור - חוסלו גם הם, בתקיפות צה"ל. התכלית של הפעולה בלבנון כפולה: הסרת האיום על יישובים בגבול הצפון והפעלת לחץ במסגרת המו"מ עם לבנון שנערך בוושינגטון.

לדרג המדיני לקח זמן לאשר את הפעילות הנוכחית של צה"ל בדרום לבנון. לצבא יש תוכניות נוספות לתקוף תשתיות גם בביירות. בצה"ל ממתינים לאישור של הדרג המדיני, ואם האור הירוק יינתן - הפעולות יצאו לפועל.