ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, התייחס בראיון לערוץ 13 למורכבות האסטרטגית מול איראן ולמצב הלחימה הנוכחי. ברק הביע חשש עמוק כי ישראל נמצאת בעיצומו של תהליך דעיכה צבאי ומדיני, המזכיר כישלונות היסטוריים של מעצמות במלחמות ארוכות.

ברק התייחס לאפשרות של הסלמה אזורית וטען כי היכולת לפעול באופן אפקטיבי בנקודות אסטרטגיות מוגבלת מאוד ללא התערבות קרקעית זרה רחבת היקף. ברק הבהיר:

"האם ניתן לפתוח את מצר הורמוז? להערכתי אני אומר בכאב לב, בשביל לעשות את זה צריך להוריד שמה שתי דיוויזיות אמריקאיות, להתארגן להיות שם חודשים. ככה נראתה תחילת המלחמה בווייטנאם. ככה נראתה תחילת המלחמה בעיראק, ככה זה נראה באפגניסטן. זה בהתחלה מצליח".

ברק הוסיף וציין כי ארה"ב, למרות עוצמתה, מתקשה להכריע מערכות כאלו לאורך זמן:

"אמריקה לא ניצחה אף מלחמה. היא ניצחה כל קרב כמעט, לא ניצחה אף מלחמה ב-60 שנה האחרונות".

לדברי ברק, כל מלחמה יזומה מתחילה בהישגים מרשימים, אך הסכנה האמיתית טמונה בחוסר היכולת לסיים אותה בנקודת השיא. הוא מזהיר כי ישראל כבר נמצאת בשלב מסוכן של חוסר הכרעה

"צריך לדעת, מלחמה יזומה מתחילה בהישג... אחר כך שלב הדשדוש. לפי דעתי נכנסנו אליו, ואם לא יודעים לצאת ממנו ולחתוך בזמן, הוא נגמר במשא ומתן בתנאים נחותים ממה שהיו לפני תחילת כל העניינים ואו בתבוסה".

הוא סיכם את דבריו בחשש כי האסטרטגיה האיראנית לא זכתה לטיפול מערכתי הולם:

"אני חושש מאוד שגם את הצד השני האיראנים בחרו באסטרטגיה שהיא ידועה ברבים מזמן, אבל משום מה היא לא זכתה לטיפול שיטתי בהערכת מצב".