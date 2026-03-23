במתקפה חריפה על ניהול המערכה, מזהיר ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק כי ישראל נכנסה לשלב ה"דשדוש" שעלול להסתיים בנחיתות אסטרטגית | בראיון הבהיר ברק כי פתיחת מצרי הורמוז היא יעד כמעט בלתי אפשרי הדורש מעורבות אמריקאית מאסיבית: "ככה התחילו המלחמות בווייטנאם ובעיראק" (חדשות בארץ)
יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות את מה שהוא קורא "דברי הגזענות של אהוד ברק כנגד העלייה מארצות המזרח", ותקף: "אם נתניהו היה אומר אותם דברים – זה היה פותח מהדורות. כולם שותקים כמו דג!" | צפו (חדשות, פוליטי)
פעיל הימין מרדכי דוד הגיע לחקירת משטרה בחשד להפרעה לסדר הציבורי, לאחר שחסם בימים האחרונים את רכביהם של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק ושל ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק | דוד אמר לפני החקירה: "אני גאה שחסמתי את אהרן ברק ואת אהוד ברק, אני חסמתי את הדיקטטור הגדול ביותר שקם לעם היהודי״ (משטרה)
בימיה הסוערים של 'ועדת טל' ביקש ראש הממשלה דאז אהוד ברק, לשמוע את עמדתו של מנהיגה הרוחני של ש"ס, מרן הגר"ע יוסף, אך אז הבהיר לו הגר"ע כי הוא סומך את ידו על חבר הוועדה הרב מרדכי קרליץ - שהיה כפוף להכרעותיו של מרן הגראי"ל שטיינמן - ומה שהם יכריעו, מקובל עליו, וכך היה כשהוגש החוק (חרדים)
נתניהו שיתף מאמר מהמגזין Jacobin, אותו הגדיר בנט כ"אנטישמי ומבחיל", תוך שהוא מקדם קונספירציות על קשר בין פרשיה בינלאומית למוסד | בנט האשים: "קידום אינטרסים אישיים תוך פגיעה ממשית במעמדה הבינלאומי של ישראל" (פוליטי)
לאורך חמישים השנים האחרונות, ביקורי נשיאי ארצות הברית בישראל לא היו רק אירועים חגיגיים – הם היו מראה חיה למערכת היחסים המשתנה בין ירושלים לוושינגטון | מהתמיכה האסטרטגית והקרה של ניקסון ועד האישית לוחצת וסוערת של טראמפ ונתניהו, כל ביקור נשא עמו פרק חדש בסיפור היחסים המיוחדים בין שתי המדינות (מגזין בבלי)
רוב הגנרלים במיל. ואנשי הצבא המעוטרים שהשתלבו במערכת הפוליטית לא הוכיחו הישגים משמעותיים או יכולת ציבורית יוצאת דופן | דווקא הקיבעון הצבאי גרם להם לחוסר מיומנות חברתית ולעיתים לכישלון | בנוסף, המעורבות של קצינים בכירים ביוזמות פוליטיות אינן יעילות וצודקות, והכל תלוי מאיזה צד מסתכלים (מגזין)