פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) פרסם הערב (שני) הודעה חריגה ובה התייחס לשמועות שמופצות באיראן, הכחיש אותן ואף קרא להן "פייק ניוז", בנוגע לפגיעה במטוס אמריקאי ואף על הפלת מטוס קרב מסוג F-15. "השמועות אינן אמת", נאמר בחשבון ה-X הרשמי של פיקוד המרכז האמריקאי.

כזכור, בשבוע שעבר מטוס קרב אמריקני מסוג F35 ביצע נחיתת חירום בבסיס חיל האוויר של ארה"ב במזרח התיכון, לאחר שנפגע מאש נ"מ במשימה באיראן. מדובר בפעם הראשונה שאיראן פוגעת במטוס של צבא ארה"ב.

דובר פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM), קפטן טים הוקינס, הרגיע וציין כי כלי הטיס נחת בשלום והאירוע נמצא כעת תחת חקירה.

שבוע לפני כן התרחשה תאונה אווירית קטלנית בין שני מטוסים אמריקניים מעל שטח מערב עיראק - בזמן מבצע התקיפות באיראן. כתוצאה מהתאונה, נהרגו שישה חיילים בצבא ארה"ב. מדובר בשני מטוסי תדלוק גדולים מדגם KC135, שלפי דיווחים מארה"ב התנגשו זה בזה במהלך טיסה.

בפיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, הודיעו שאחד המטוסים התרסק והשני "נחת בשלום". מטוס התדלוק שהיה מעורב בתאונה נחת בנתב"ג, ותועד עם פגיעה בזנב.

רק בשבת אחרונה כמעט והופל מטוס ישראלי. בזמן פעילות מבצעית של חיל האוויר בשמי איראן, זוהה ירי של טיל קרקע-אוויר לעבר מטוס קרב ישראלי. "הצוות פעל בהתאם לנהלים, לא נגרם נזק למטוס והמשימה הושלמה כמתוכנן", סיפרו בצבא.

בצה"ל הוסיפו: "מתחילת המלחמה בוצעו מספר ניסיונות לפגיעה במטוסי קרב ישראלים בשמי איראן, צוותי האוויר התמודדו עם האיום בהצלחה. חיל האוויר ימשיך לטוס ולתקוף היכן שיידרש ברחבי איראן וישלים את משימותיו תחת איום בכל גיחה מבצעית".

בשבוע שעבר דווח כי איראן ניסתה להפיל מטוס קרב ישראלי בזמן תקיפה של חיל האוויר. מצה"ל נמסר כי המטוס "היה קרוב לפגיעה", אך "ניסיון ההפלה נכשל לאור ערנות ומקצועיות הטייס".