פיקוד מרכז של כוחות חיל הים האמריקאי/הצי החמישי של ארה"ב ( צילום: אונית USS Mason (DDG 87) מפליגה )

פיקוד המרכז האמריקאי (סנטקום) מפעיל כעת כוח צבאי חסר תקדים במסגרת המצור הימי על נמלי איראן. על פי נתונים שפורסמו הערב (שלישי), למעלה מ-10,000 חיילים אמריקאים, יחד עם למעלה מ-12 ספינות מלחמה ועשרות כלי טיס, מבצעים את המשימה לחסום ספינות הנכנסות ויוצאות מנמלים איראניים.

המהלך מהווה הסלמה משמעותית במערכה נגד המשטר בטהראן, ומגיע על רקע העימות המתמשך בין ארה"ב וישראל לאיראן. כידוע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז ביום שני האחרון על תחילת המצור הימי במצר הורמוז, תוך איום להשמיד ספינות תקיפה איראניות שיתקרבו לכוחות המצור. 24 שעות ראשונות: אף ספינה לא עברה במהלך 24 השעות הראשונות למבצע, אף ספינה לא הצליחה לעבור את המצור האמריקאי. על פי הנתונים, שישה כלי שיט מסחריים נענו להנחיות הכוחות האמריקאיים לשוב על עקבותיהם ולהיכנס מחדש לנמל איראני במפרץ עומאן. המצור נאכף באופן שוויוני על כלי שיט מכל המדינות הנכנסים או יוצאים מנמלים ואזורים חופיים באיראן. הכוחות האמריקאיים חוסמים את כל הנמלים האיראניים במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן, תוך שמירה על חופש השיט עבור כלי שיט העוברים במצר הורמוז בדרכם מנמלים שאינם איראניים. המצור צפוי לגרום נזק כלכלי חמור לאיראן, כאשר המדינה מאבדת הכנסות יומיות של מאות מיליוני דולרים.

פעולות נגד מוקשים באזור הצי החמישי של ארצות הברית. ( צילום: כוחות חיל הים האמריקאי/הצי החמישי של ארה"ב )

כוח אש אמריקאי מרשים

המערך הצבאי המוצב באזור כולל מגוון רחב של נכסים אסטרטגיים. בזירה האווירית פועלים מפציצים אסטרטגיים מסוג B-1, B-52 ומפציצי החמקן B-2, לצד מטוסי קרב מתקדמים כגון F-22, F-35 ו-F-15. בזירה הימית מפעיל הצי האמריקאי נושאות מטוסים וצוללות המונעות באנרגיה גרעינית, לצד משחתות טילים מונחים.

על פי דיווחים קודמים, הכוחות האמריקאיים פועלים בתיאום הדוק עם צה"ל במסגרת המערכה נגד איראן. אדמירל בראד קופר, מפקד הצי החמישי האמריקאי, מסר כי "אנחנו פועלים מתוך אינטרסים וערכים משותפים עם ישראל, ונמצאים בקשר הדוק ויום יומי".

מטוס משוגר מנושאת המטוסים ( צילום: סנטקום )

תגובות בינלאומיות

המצור עורר תגובות חריפות ממדינות שונות. משרד ההגנה האיראני הוציא אזהרה חמורה והבהיר כי "כל ניסיון של מעצמה זרה להתערב במצב במצר הורמוז רק יחריף את המשבר בשוק האנרגיה העולמי". מנגד, מדינות נאט"ו הודיעו כי לא יצטרפו למצור, אך יפעלו להקמת משימה רב לאומית שתשיב את חופש השיט באזור.

יצוין כי דרך מצר הורמוז עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, וכל הפרעה בנתיב זה עלולה להזניק את מחירי האנרגיה בכל רחבי העולם. המצור האמריקאי מהווה מהלך אסטרטגי שעלול לשנות את מאזן הכוחות במזרח התיכון ולהביא את המשטר בטהראן לקריסה כלכלית.