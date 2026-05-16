חיל האוויר תקף דירת מסתור שבה שהה מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדאד, במערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בסיכול מוצלח של מנהיג חמאס בעזה עז א-דין אל חדאד אחד מאדריכלי הטבח.

בכיר ביחוני מסר כי קיימות אינדיקציות ראשוניות המצביעות על הצלחת פעולת הסיכול הממוקד נגד עז א-דין אל-חדאד, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס. אל-חדאד, שנחשב לאחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, נפגע בתקיפה של חיל האוויר שבוצעה באמצעות שלושה מטוסי קרב אשר הטילו 13 חימושים על דירת מסתור שבה שהה ברצועת עזה.

האישור המדיני לפעולה ניתן כבר לפני כשבוע וחצי, והתקיפה יצאה אל הפועל בעקבות זיהוי הזדמנות מבצעית ממוקדת. גורם ביטחוני ששוחח עם חדשות 12 הסביר כי "אישור הדרג המדיני לתקיפה ניתן לצה"ל לפני כשבוע וחצי. לאורך הזמן הזה, המעקב המודיעיני אחר עז א-דין אל-חדאד היה רציף והתקיפה בוצעה כעת בשל הזדמנות מבצעית בעלת סיכויים גבוהים לסיכול".

בשבועות האחרונים פעל אל-חדאד לשיקום שרשרת הפיקוד של ארגון הטרור, פיקד על הכוחות שנותרו בשטח והכווין את הלחימה נגד כוחות צה"ל ברצועה. במערכת הביטחון מציינים כי הוא ניהל את מערך החטופים ואף הקפיד להקיף את עצמו בשבויים, ובהם תצפיתניות שנחטפו מנחל עוז, כדי להגן על עצמו מפני תקיפות ישראליות. תחת פיקודו הישיר בוצעו מעשי רצח, הרעבה והתעללות בחטופים ששהו בסביבתו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ פרסמו הודעה משותפת שבה הדגישו כי

"חדאד היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הוא החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד כוחותינו וסירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארה"ב טראמפ לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז רצועת עזה".

השניים הוסיפו כי "צה"ל והשב"כ מיישמים היטב את מדיניות הממשלה של אי הכלת איומים וסיכול אויבינו מבעוד מועד. נמשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר. זה מסר ברור לכל המרצחים מבקשי נפשנו: במוקדם או במאוחר ישראל תשיג אתכם".

שר הביטחון עדכן באופן אישי את בני משפחתה של שורדת השבי לירי אלבג, שהוחזקה בעבר תחת שמירתו של אל-חדאד. אלבג התייחסה לדיווחים ואמרה כי "הוא החזיק בנו, היינו במנהרות שלו והוא אחד מאדריכלי 7 באוקטובר, הוא אחראי להרבה סבל, הוא היה זה שהיה אחראי לחטיפה שלנו ועל ההחזקה שלנו". שורדת שבי נוספת, אמילי דמארי, ציינה כי מדובר ב"סגירת מעגל מאוד מאוד מאוד חשובה עבור המון אנשים. הוא חשב ותכנן את 7 באוקטובר, הוא רצח את חברים שלי ועוד המון אנשים יקרים אחרים".

בעקבות האירועים הביטחוניים החליטה המועצה האזורית שער הנגב לבטל מפגש משפחות שתוכנן להתקיים באזור, אך בפיקוד העורף הבהירו כי בשלב זה לא חל כל שינוי נוסף בהנחיות ההתגוננות לציבור.