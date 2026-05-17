משרד החוץ האיראני: "המפקד הכללי של גדודי אל-קסאם הפך לשהיד"

עז א דין אל חדאד ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

משרד החוץ של איראן פרסם אמש (שבת) הצהרה רשמית חריפה בה הוא מגנה בתוקף את חיסולו של עז א-דין חדאד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. בהודעה, שפורסמה בשפה הפרסית, כינתה טהרן את הפעולה "פעולת טרור של המשטר הציוני צמא הדם".

ההצהרה האיראנית נפתחה בציטוט מהקוראן ובה הביעו גורמים בטהרן את "ברכותיהם ותנחומיהם" על מותו של חדאד, אשתו וילדו. "משרד החוץ מגנה בתוקף את פעולת הטרור של המשטר הציוני צמא הדם בהתנקשות בחייו של עז א-דין חדאד, המפקד הכללי של גדודי קסאם, אשתו וילדו", נכתב בהודעה הרשמית. "ארצות הברית שותפה לפשע" במסמך הרשמי שפרסם משרד החוץ האיראני, הופנתה האשמה חריפה גם כלפי ארצות הברית. "פעולת טרור זו והתנקשויות דומות הן חלק מהתוכנית הנפשעת של ישראל למחיקה קולוניאליסטית של פלסטין, וארצות הברית, כתומכת הנשק, הפיננסית והפוליטית הגדולה ביותר של משטר האפרטהייד הציוני, היא שותפה לפשע בכל אחת ואחת מהתקפות אלו", נכתב בהצהרה. טרגדיה במים עמוקים: חמישה צוללנים נספו במערה תת-ימית אריה רוזן | 10:44 כזכור, חיל האוויר תקף דירת מסתור שבה שהה מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדאד. התקיפה בוצעה באמצעות שלושה מטוסי קרב אשר הטילו 13 חימושים על המטרה. מדובר בסיכול מוצלח של אחד מאדריכלי הטבח ב-7 באוקטובר.

תקיפה בעזה. אילוסטרציה ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

"סימן לחוסר אונים ונואשות"

בהמשך ההצהרה, ניסו גורמים בטהרן להציג את החיסול כביטוי לחולשה ישראלית. "ההתנקשות הפחדנית במנהיגים ובאינטלקטואלים הפלסטינים היא סימן ברור לחוסר האונים והנואשות של משטר אשר למרות ביצוע הפשעים המחרידים ביותר וטבח של מאות אלפי בני אדם חפים מפשע בשמונת העשורים האחרונים, לא הצליח לכבות את רוח ההתנגדות", נטען במסמך.

איראן הוסיפה כי "החיסול הפיזי של מפקדי ההתנגדות והאליטה הפלסטינית לא רק שלא יפגע באסכולה ובנתיב של ההתנגדות, אלא יהווה מקור השראה לממשיכי הדרך וללוחמים בנתיב הכבוד והחירות של פלסטין".

חמאס אישר: "הפך לשהיד"

במקביל להצהרה האיראנית, ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה רשמית שבה הוא מודה באופן פומבי בחיסולו של מפקד הזרוע הצבאית שלו ברצועת עזה. בהודעת הארגון נאמר כי "תנועת חמאס מבכה בפני המוני עמנו הפלסטיני, האומה הערבית והאסלאמית, ובפני כל אדם חופשי ומכובד בעולם הזה, את אחד מגדולי לוחמי עמנו הפלסטיני, המפקד הכללי של גדודי השהיד עז א-דין אל-קסאם".

בהנהגת חמאס ביקשו להרים את מעמדו של ראש הזרוע הצבאית שסוכל, והשוו אותו לבכירי הארגון שחוסלו על ידי כוחות הביטחון של ישראל במהלך המלחמה ברצועה. "היום ניצב עז א-דין אל-חדאד אבו סוהייב בשרשרת המפוארת הזו, שרשרת הזהב של בני עמנו שהקריבו למען חירות המקומות הקדושים והאסירים", נכתב בהודעת האבל.

יצוין כי האישור המדיני לפעולה ניתן כבר לפני כשבוע וחצי, והתקיפה יצאה אל הפועל בעקבות זיהוי הזדמנות מבצעית ממוקדת. בשבועות האחרונים פעל אל-חדאד לשיקום שרשרת הפיקוד של ארגון הטרור, פיקד על הכוחות שנותרו בשטח והכווין את הלחימה נגד כוחות צה"ל ברצועה.