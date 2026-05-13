תשעה בני אדם נהרגו במהלך הלילה והבוקר בסדרת תקיפות של כטב"מים רוסיים על יעדים באוקראינה.

לפי הדיווחים, מוקד הפגיעה המרכזי היה במחוז אודסה, שם נהרגו חמישה בני אדם כתוצאה מפגיעה ישירה בבנייני מגורים שגרמה להרס כבד ולשרפות.

במקביל, ארבעה הרוגים נוספים דווחו במחוז חרקוב ובאזורים שונים במזרח המדינה בעקבות פגיעות דומות.

​המתקפה המסיבית יצאה לפועל זמן קצר לאחר שהסתיימה הפסקת האש הזמנית שהוכרזה בין הצדדים. צבא אוקראינה הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו לאורך כל הלילה וכי הצליחו ליירט עשרות כטב"מים מתאבדים מסוג שהד.

נתניהו ביקר בחשאי באבו דאבי • נפגש עם נשיא האמירויות אליהו לוי | 20:03

למרות שיעור היירוט הגבוה, חלק מהכלים הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה ולפגוע בריכוזי אוכלוסייה אזרחית.

​גורמים רשמיים בקייב התייחסו בחומרה לחידוש הלחימה וציינו כי "האויב ממשיך לפגוע במטרות אזרחיות ללא הבחנה מיד עם סיום ההפוגה".

צוותי הצלה פועלים בשעות אלו בין הריסות המבנים במחוז אודסה בחיפוש אחר ניצולים, תוך חשש כי מניין ההרוגים עלול לעלות ככל שיימשכו פעולות הפינוי בזירות הפגיעה השונות.

עוד עולה מהדיווחים כי רוסיה שיגרה ביממה האחרונה את אחת מהמתקפות הגדולות ביותר מאז החלה המלחמה, שכללה שיגור של כ-800 כטב"מים מדגם שאהד האיראנים.