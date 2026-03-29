גם ארה"ב החלה לשגר בשעות האחרונות תיעודים מחלקה במתקפה נגד איראן | בתיעודים שפרסם משרד ההגנה האמריקני נראית תקיפה של צבא ארה"ב על משגרים וכטבמ"י שאהד |לצד זה, פורסם סרטון בו נראים טילי טומהוק אמריקנים משייטים בגובה נמוך בשמי איראן (חדשות)
לרגל חגיגות 'יום השומר' באיראן, הציג גורם מחיל-האוויר והחלל במשמרות המהפכה בתקשורת האיראנית לקהל ולצופים את סידרת הכטב"מים מדגם "שהאד": שהאד-129, שאהד-136 ושאהד-191 | הנציג ממשמרות המהפכה פנה לישראל בעברית קלוקלת ואיים: "שלום, אנחנו מאוד קרוב עליכם" (בעולם)
לפי דיווח שהתפרסם הבוקר בסוכנות הידיעות 'רויטרס', מקורות בנאט"ו מאמינים כי המתקפה הרוסית על פולין החברה בנאט"ו הייתה מתקפה מכוונת, עם זאת, נראה שנאט"ו אינה מעוניינת להתייחס אליה כ"מתקפה" | הדיווחים האחרונים והתיעוד של דגם ה'שאהד' בלב פולין (חדשות)
דרמה התרחשה הלילה בדרום-מזרח פולין כאשר נחיל גדול של כטב"מים רוסי עשה את דרכו לכיוון המדינה החברה באמנת נאט"ו | חיל האוויר של פולין בשיתוף כוחות נאט"ו הצליחו ליירט את המתקפה | בשלב זה לא ברור אם מדובר ב'זליגה' או בפעולה מכוונת מצד רוסיה | כל הפרטים (בעולם)
מתחקיר שביצעה סוכנות הידיעות 'רויטרס', עולה כי סין ממשיכה לסייע לרוסיה במלחמתה נגד אוקראינה באופן אקטיבי | למרות טענתה של סין לניטרליות, כולל ניסיון לגשר בין רוסיה לאוקראינה, מתברר שסין מספקת מנועי כטב"מים לרוסיה עבור דגמים שהועתקו משהאד האיראני (חדשות, בעולם)