במהלך מפתיע, הודיע הקרמלין היום (חמישי) כי יכנס להפסקת אש בת יומיים מול אוקראינה החל מחצות הלילה, זאת לקראת מצעד הניצחון המסורתי שיתקיים ב-9 במאי לציון הניצחון על גרמניה הנאצית. ההכרזה מגיעה לאחר שמוסקבה התעלמה מהצעת קייב להפסקת אש מוקדמת יותר השבוע.

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אישר בתגובה לסוכנות הידיעות AFP כי ההפסקה תחול על ה-8 וה-9 במאי. כשנשאל על הצעת האוקראינים להפסקת אש ב-6 במאי – הצעה שנועדה כנגד דרישת רוסיה להפסיק את הלחימה למען המצעד – השיב פסקוב בקצרה: "לא הייתה שום תגובה רוסית לכך".

איום ישיר על בירת אוקראינה

במקביל להכרזה על ההפסקה, הזהירה מוסקבה דיפלומטים זרים בקייב כי תשגר מתקפה על בירת אוקראינה אם קייב תנסה לפגוע בטקסי הזיכרון הרוסיים ב-9 במאי. פסקוב הבהיר כי שירותי הביטחון הרוסיים נערכים באופן מיוחד לאירוע שיתקיים בשבת, "במיוחד לאור איום הטרור" מצד אוקראינה.

הדובר התייחס לתקיפות הרחפנים האוקראיניות שהגיעו בימים האחרונים עמוק לתוך השטח הרוסי, כולל לערים במרחק מאות קילומטרים מהגבול. על פי דיווחים קודמים, טיל השיוט האוקראיני "פלמינגו" הצליח לפגוע במטרות אסטרטגיות במרחק של עד 1,700 קילומטרים מהגבול, דבר שמעיד על יכולות תקיפה משופרות של כוחות קייב.