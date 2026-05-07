במהלך מפתיע, הודיע הקרמלין היום (חמישי) כי יכנס להפסקת אש בת יומיים מול אוקראינה החל מחצות הלילה, זאת לקראת מצעד הניצחון המסורתי שיתקיים ב-9 במאי לציון הניצחון על גרמניה הנאצית. ההכרזה מגיעה לאחר שמוסקבה התעלמה מהצעת קייב להפסקת אש מוקדמת יותר השבוע.
דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אישר בתגובה לסוכנות הידיעות AFP כי ההפסקה תחול על ה-8 וה-9 במאי. כשנשאל על הצעת האוקראינים להפסקת אש ב-6 במאי – הצעה שנועדה כנגד דרישת רוסיה להפסיק את הלחימה למען המצעד – השיב פסקוב בקצרה: "לא הייתה שום תגובה רוסית לכך".
איום ישיר על בירת אוקראינה
במקביל להכרזה על ההפסקה, הזהירה מוסקבה דיפלומטים זרים בקייב כי תשגר מתקפה על בירת אוקראינה אם קייב תנסה לפגוע בטקסי הזיכרון הרוסיים ב-9 במאי. פסקוב הבהיר כי שירותי הביטחון הרוסיים נערכים באופן מיוחד לאירוע שיתקיים בשבת, "במיוחד לאור איום הטרור" מצד אוקראינה.
הדובר התייחס לתקיפות הרחפנים האוקראיניות שהגיעו בימים האחרונים עמוק לתוך השטח הרוסי, כולל לערים במרחק מאות קילומטרים מהגבול. על פי דיווחים קודמים, טיל השיוט האוקראיני "פלמינגו" הצליח לפגוע במטרות אסטרטגיות במרחק של עד 1,700 קילומטרים מהגבול, דבר שמעיד על יכולות תקיפה משופרות של כוחות קייב.
הפסקות אינטרנט "הכרחיות" במוסקבה
פסקוב התייחס גם להפסקות האינטרנט שגרמו לדאגה בקרב תושבי מוסקבה בימים האחרונים. לדבריו, ההפסקות היו "הכרחיות" ומיושמות כדי להבטיח את בטיחות האזרחים, שהיא בראש סדר העדיפויות של הממשלה. צעד זה מצטרף לסדרת אמצעי זהירות שנקטה רוסיה לקראת המצעד.
יצוין כי מוסקבה צמצמה השנה באופן משמעותי את מצעד ה-9 במאי, לאחר שאוקראינה הוכיחה יכולת תקיפה עמוקה בשטח הרוסי. בפעם הראשונה מזה כמעט 20 שנה, רוסיה הסירה ציוד צבאי כבד מהאירוע, צעד שמעיד על החשש הביטחוני הגובר בקרמלין.
רקע: מלחמת הרחפנים והטילים
המתיחות סביב מצעד ה-9 במאי מגיעה על רקע התפתחויות דרמטיות בשדה הקרב, כאשר שני הצדדים מפגינים יכולות תקיפה משופרות. בעוד אוקראינה מצליחה לפגוע במטרות אסטרטגיות עמוק בשטח הרוסי, מוסקבה ממשיכה בהפצצות על ערים אוקראיניות.
ההכרזה על הפסקת האש, גם אם זמנית, עשויה להעיד על רצון רוסי למנוע מבוכה בטקסים החגיגיים שמהווים סמל לגאווה הלאומית הרוסית. עם זאת, התעלמות מוסקבה מהצעת קייב להפסקת אש מוקדמת יותר מעידה על המשך הקשיחות הרוסית במשא ומתן.
0 תגובות