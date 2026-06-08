נשיא סין, שי ג'ינפינג, הגיע הבוקר (שני) לפיונגיאנג לביקור מדיני בן יומיים, כשהוא מלווה ברעייתו ובכירי ממשלו. קבלת הפנים בכיכר קים איל סונג הייתה מפוארת במיוחד: משמר כבוד, להקה צבאית שביצעה את המנוני שתי המדינות, ומטח של 21 פגזי כבוד שהרעידו את הבירה הצפון-קוריאנית.

שי הצהיר עם נחיתתו כי היחסים בין המדינות נמצאים ב"נקודת התחלה היסטורית חדשה", והבטיח להעמיק את שיתוף הפעולה בכל התחומים.

הביקור נערך בתזמון קריטי, כאשר צפון קוריאה מהדקת את קשריה הצבאיים עם רוסיה, כולל שליחת כוחות ונשק למלחמה באוקראינה.

מומחים מעריכים כי סין מבקשת להחזיר לעצמה את ההשפעה על פיונגיאנג ולהבטיח את האינטרסים האסטרטגיים שלה בצפון-מזרח אסיה אל מול בריתות ארה"ב באזור. סין וצפון קוריאה, יחד עם רוסיה ואיראן, חולקות אינטרס משותף: החלשת הכוח האמריקאי וערעור הבריתות המערביות.

הצל הגרעיני מלווה את הפסגה

ערב הגעתו של שי, פיונגיאנג דאגה "להפגין שרירים" עם חשיפת תוכניות לבניית משחטת טילים חדשה ואישור מחדש של מעמדה כמדינה בעלת נשק גרעיני.