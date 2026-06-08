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60 ראשי נפץ גרעיניים ומטח כבוד: המפגן בצפון קוריאה לנשיא סין

שטיחים אדומים, מטחי כבוד ותמונות ענק קיבלו את פניו של נשיא סין בביקורו הראשון בצפון קוריאה מזה שבע שנים | כשברקע מתיחות שיא מול המערב, קים ושי מכריזים על "נקודת התחלה היסטורית חדשה" שתערער את סדר העולם (חדשות בעולם)

המפגן הדרמטי בצפון קוריאה לנשיא סין (צילום: צפון קוריאה)

נשיא סין, שי ג'ינפינג, הגיע הבוקר (שני) לפיונגיאנג לביקור מדיני בן יומיים, כשהוא מלווה ברעייתו ובכירי ממשלו. קבלת הפנים בכיכר קים איל סונג הייתה מפוארת במיוחד: משמר כבוד, להקה צבאית שביצעה את המנוני שתי המדינות, ומטח של 21 פגזי כבוד שהרעידו את הבירה הצפון-קוריאנית.

שי הצהיר עם נחיתתו כי היחסים בין המדינות נמצאים ב"נקודת התחלה היסטורית חדשה", והבטיח להעמיק את שיתוף הפעולה בכל התחומים.

הביקור נערך בתזמון קריטי, כאשר צפון קוריאה מהדקת את קשריה הצבאיים עם רוסיה, כולל שליחת כוחות ונשק למלחמה באוקראינה.

מומחים מעריכים כי סין מבקשת להחזיר לעצמה את ההשפעה על פיונגיאנג ולהבטיח את האינטרסים האסטרטגיים שלה בצפון-מזרח אסיה אל מול בריתות ארה"ב באזור. סין וצפון קוריאה, יחד עם רוסיה ואיראן, חולקות אינטרס משותף: החלשת הכוח האמריקאי וערעור הבריתות המערביות.

הצל הגרעיני מלווה את הפסגה

ערב הגעתו של שי, פיונגיאנג דאגה "להפגין שרירים" עם חשיפת תוכניות לבניית משחטת טילים חדשה ואישור מחדש של מעמדה כמדינה בעלת נשק גרעיני.

קים אמש עם ראשי הפץ הגרעיניים שלו (צילום: צפון קוריאה)

על פי הערכות, צפון קוריאה מחזיקה כיום בכ-60 ראשי נפץ גרעיניים וממשיכה להגביר את ייצור החומרים לבקיעה גרעינית. קים ג'ונג און שואף להשיג הכרה בינלאומית במעמדו הגרעיני כדי לדרוש את הסרת הסנקציות הכלכליות שהטיל האו"ם.

העולם ימשיך לעקוב מקרוב אחרי תוצאות השיחות בין שני המנהיגים, שכן כל סיכום ביניהם עשוי להשפיע ישירות על היציבות הביטחונית לא רק באסיה, אלא בעולם כולו.

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