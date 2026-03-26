כשגבה של איראן אל הקיר, רוסיה בוחרת להתנער מהשותפות האסטרטגית ולהותיר את טהרן להתמודד לבדה עם המערכה הגורלית | בשידור חי מסביר התעמולן הבכיר ולדימיר סולוביוב בציניות מדוע "אי אפשר להציל את מי שלא רוצה להינצל" ומבטל כלאחר יד את ערכן של בעלות הברית (חדשות בעולם)
גורמי ביטחון בכירים מעריכים: בתוך שעות בודדות תושג עליונות אווירית מלאה מעל איראן • "כתישה שיטתית" של אלפי יעדים צבאיים שטרם הותקפו • חיסול הצי האיראני יושלם בימים הקרובים | התוכנית המלאה (תקיפה והגנה)
דובר צה"ל מודיע על השלמת חיסול צמרת הטרור השיעית בחיסולו אמש של עלי חמינאי | בין בכירי חיזבאללה לבכירי החות'ים, צה"ל מודיע בחגיגיות, ערב חג הפורים: "השלמנו את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון" (צבא)
בזמן שהשיחות בז'נבה נמשכות במקביל לצבירת הכוחות האמריקניים באזור בצורה חסרת תקדים, איראן מפעילה לחץ כבד על חיזבאללה להצטרף כשתיפתח המערכה | היועץ הבכיר של חמינאי אמר הערב כי "חיזבאללה מחויב לפעול נגד ישראל במידה ויתפתח עימות אזורי" | בישראל עוקבים בדריכות, והזהירו את חיזבאללה כי אם יחליט להתערב - הפעם המכה תהיה כואבת (צבא)
בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פועל נגד איראן, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שובר שתיקה באזהרה חריפה שמרעידה את הבירות בעולם | מה עומד מאחורי "ציר הרשע" שפוטין נחוש לשמר, ואיך ישראל מוצאת את עצמה בתוך מלכוד גיאופוליטי מסוכן בין שתי מעצמות על? | פרויקט מיוחד (מגזין בבלי)
הגאון הרב שמואל אליהו משרטט קו ברור המקשר בין מעצרו של שליט ונצאולה ניקולס מדורו לקריסת משטרי הרשע בעולם, החל משלטון אסאד בסוריה, דרך חיסול סינוואר ונסראללה והפגיעה במפקדת החות׳ים, ועד מעצר מדורו | לדברי הרב: ההיסטוריה מלמדת שממלכות רשע לא שורדות" | הדברים המלאים (חרדים)
בריטי אחד, חברת ביטוח בניו זילנד, וסיוע בינלאומי לציר הרשע: תחקיר של סוכנות הידיעות 'רויטרס' חושף את דמותו של פול רנקין, בריטי בן 72 שסייע לאיראן ורוסיה למכור נפט למרות הסנקציות הבינלאומיות | כך עבדה השיטה (בעולם)
גורם סורי, שמעורה בדיאלוג הישיר שמתקיים בין סוריה לישראל, אומר כי "החיבור בין ישראל לסוריה יכול להיות מאוד משמעותי" | הדיווח מצטרף לדיווח מהשבוע האחרון כי בכירים סורים אמרו כי בימים האחרונים התנהל דיאלוג ישיר עם ישראל, על "בסיס יום יומי" | במקביל דווח כי המשטר הסורי החדש, בהנהגת אחמד א-שרע, "פועל לסיכול איומים איראניים בשטחו" (מדיני)
השלל המודיעיני אותו השיגה ישראל לאורך 20 חודשי המלחמה הוא בלתי נתפס - וגם בלתי נגמר, תוכניות צבאיות ותיאומים בין הבכירים בנוגע לטבח שמחת תורה ועוד | הבוקר (שני) נחשף מסמך מדהים שנתפס במנהרת הפיקוד של רמטכ"ל חמאס המחוסל מוחמד סינוואר שר"י לאחר חיסולו, הכולל את הסיבות של חמאס ליציאה למערכה ואת תוכניתו המפורטת לטבוח ביהודים (העולם הערבי)