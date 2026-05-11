מחבל ירה לעבר כוחות מג"ב בקלנדיה ונוטרל במקום

לוחמי מג"ב איו"ש סיכלו לפני זמן קצר (שלישי) ניסיון פיגוע ירי במעבר קלנדיה, כאשר מחבל ירה לעברם בנשק ארוך ונוטרל במקום. הכוחות, שנערכו לפעילות מבצעית באזור, הבחינו עם כניסתם לכפר במחבל שירד מרכב והחל לירות לעברם.

על פי הנמסר, הלוחמים הגיבו במהירות ובמקצועיות לאיום המיידי, תוך ביצוע ירי מדויק לעבר המחבל שנוטרל במקום. לא דווח על נפגעים בקרב כוחות הביטחון. הכוחות המשיכו בפעילותם המבצעית באזור תוך שמירה על ערנות מוגברת.