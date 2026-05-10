ר' שלמה קירט ז"ל: מעולם הספורט ללימוד תורה בכולל רחובות

עם סיום ימי השבעה על ר' שלמה קירט ז"ל, שנספה לפני מספר ימים בתאונה קשה על פסי הרכבת בסמוך לביתו ברחובות, נחשף סיפורו המרגש של בעל תשובה שזכה לעבור מהבלי עולם הספורט אל עולמה של תורה. המנוח, בן 72 בפטירתו, הותיר אחריו מורשת של תשובה אמיתית ומסירות ללימוד.

סיפור חייו של ר' שלמה ז"ל הוא שיעור בכוחה של תשובה. מי שבצעירותו היה שקוע בעולם הכדורגל והיה דמות מוכרת במגרשים, זכה בסיעתא דשמיא להכיר בשקר שבעולם הזה. בשיא הקריירה, כשסביבו תהילת שווא ופרסום, בחר להפנות עורף לכל ה'אורות' המזויפים ולעבור אל האור האמיתי – אור התורה.

בורח מהפרסום כמו מאש

האיש השקט עם הפאות הארוכות שישב מדי יום בכולל 'תפארת זקנים' ברחובות, לא ראה בעברו בספורט 'עבר מפואר', אלא שנים של רדיפה אחר הבל. בפינת השולחן בבית המדרש, הוא שאב כוח להתמודד עם הטרגדיות האישיות שפקדו את חייו, ובראשן האובדן הקשה של בנו לפני מספר שנים.

'הוא היה בורח מהפרסום כמו מאש', מספרים חבריו לספסל הלימודים. 'בכולל הוא מצא את הנחמה האמיתית. למרות הצער העמוק שנתן את אותותיו בבריאותו, הוא מצא שלווה בלימוד התורה והיה דוגמה חיה לאדם שלא מחפש כבוד, אלא רק מקלט של אמת'.

סוף מר ומטלטל

לפני מספר ימים נגדעו חייו של ר' שלמה ז"ל בתאונה קשה בקרבת ביתו ברחובות. הטרגדיה הכתה בתדהמה את בני הקהילה, שראו בו דמות מופת של בעל תשובה המסתתר אל הכלים.

עם חלוף הימים, דמותו המופלאה של ר' שלמה ממשיכה להדהד – סיפור של גבורה רוחנית, של בחירה במשמעות על פני תהילה חולפת, ושל אמונה שלא נשברה גם מול הניסיונות הקשים ביותר שזימן לו הגורל. המנוח הותיר אחריו דוגמה אישית לכוחה של תשובה שלמה, כזו שמשנה את כל מהלך החיים.

בני משפחתו ומכריו מבקשים מהציבור להתפלל לעילוי נשמתו ולהמשיך את דרכו בלימוד התורה ובעבודת ה'. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.