מיכאל אלפר, הידוע בכינויו מיכי אלפר, הוא חבר מועצת העיר חיפה המייצג את מפלגת דגל התורה. אלפר הוא יושב ראש דגל התורה סניף חיפה ומשמש כאחד מנציגי הציבור החרדי במועצת העיר, ופועל לקידום נושאים הנוגעים לקהילה החרדית בחיפה לצד נושאים עירוניים כלליים.

כחבר מועצה, אלפר מעורב בדיונים ובהחלטות המתקבלות בעירייה בנושאים מגוונים הנוגעים לתושבי חיפה. פעילותו כוללת השתתפות בוועדות מועצה שונות, טיפול בפניות תושבים, וקידום יזמות עירוניות. מפלגת דגל התורה, שאותה הוא מייצג, היא חלק מהקואליציה העירונית בחיפה.

מועצת העיר חיפה מונה עשרות חברי מועצה המייצגים מפלגות ורשימות שונות, כאשר נציגי הציבור החרדי מהווים חלק מהפסיפס הפוליטי העירוני. תפקידם של חברי המועצה כולל פיקוח על פעילות העירייה, אישור תקציבים, וקביעת מדיניות עירונית בתחומים שונים כגון חינוך, תחבורה, תכנון ובנייה, ורווחה.

הייצוג החרדי במועצת העיר חיפה חשוב במיוחד לאור הקהילה החרדית הגדלה והמתפתחת בעיר. נציגי הציבור החרדי פועלים לקידום צרכי הקהילה בתחומים כגון חינוך דתי, שמירת אופי שכונות, ושירותים ציבוריים המותאמים לאורח החיים החרדי.

פעילותו של אלפר במועצה משקפת את האתגרים והסוגיות העומדים על סדר היום העירוני בחיפה, עיר מגוונת המאופיינת בריבוי אוכלוסיות ותרבויות. חברי המועצה נדרשים למצוא איזונים בין צרכים שונים ולפעול למען כלל תושבי העיר.