הכרמלית - רכבת התחתית של חיפה

הכרמלית היא מערכת רכבת תחתית פוניקולרית המשרתת את העיר חיפה מאז שנת 1959. המערכת מחברת בין מרכז העיר התחתית למרכז הכרמל העליון, ומטפסת במדרון תלול לאורך כשני קילומטרים. הכרמלית נחשבת לאחת ממערכות התחבורה הציבורית הייחודיות והמוכרות ביותר בישראל, והיא משמשת אלפי נוסעים מדי יום בנסיעה בין שכונות העיר השונות.

המערכת כוללת שש תחנות לאורך המסלול: פאריס סקוור בעיר התחתית, סולל בונה, הנביאים, מסדה, גולומב וגן האם ברמת הכרמל. הנסיעה המלאה נמשכת כעשר דקות, והרכבת מתגברת על הפרש גובה של כ-274 מטרים. הכרמלית פועלת באמצעות מערכת כבלים ומנועים, והיא מסוגלת להעביר מאות נוסעים בשעה בשני כיוונים במקביל.

לאורך השנים עברה הכרמלית תהפוכות רבות, כולל תקופות של סגירה לשיפוצים ושדרוגים. בשנת 1986 נסגרה המערכת לשיפוץ כולל שנמשך עד 1992. בדצמבר 2017 נסגרה הכרמלית שוב לשיפוץ מקיף שכלל החלפת כל המערכות והקרונות, והיא נפתחה מחדש בספטמבר 2021 לאחר השקעה של מאות מיליוני שקלים.

הכרמלית מהווה חלק בלתי נפרד מהזהות העירונית של חיפה ומנוף העיר. היא משמשת לא רק כאמצעי תחבורה יומיומי לתושבים, אלא גם כאטרקציה תיירותית המושכת מבקרים מכל הארץ והעולם. הנסיעה ברכבת מציעה נוף פנורמי ייחודי של חיפה והמפרץ, והיא נחשבת לחוויה מיוחדת עבור תושבים ומבקרים כאחד.

מבחינה טכנולוגית, הכרמלית המשודרגת כוללת מערכות בטיחות מתקדמות, קרונות חדישים ונגישים לאנשים עם מוגבלויות, ומערכות בקרה ממוחשבות. השדרוג כלל גם שיפוץ של כל התחנות והתאמתן לסטנדרטים מודרניים של נגישות ובטיחות. המערכת המחודשת מסוגלת להעביר עד 2,000 נוסעים בשעה בכל כיוון.

הכרמלית ממלאת תפקיד חשוב במערך התחבורה הציבורית של חיפה, במיוחד בשל הטופוגרפיה המאתגרת של העיר. היא מספקת פתרון תחבורתי יעיל לטיפוס במדרונות התלולים של הכרמל, ומהווה חלופה נוחה לנסיעה ברכב פרטי או באוטובוס. המערכת משולבת עם מערך התחבורה הציבורית הרחב יותר של העיר, כולל קווי אוטובוס ורכבת ישראל.