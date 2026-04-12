בבלי
התחזה לחייל ב-8200

הערב נחשף: אלו שני אחים מהערים החרדיות שריגלו עבור איראן ונתפסו

בית המשפט העליון התיר הערב לפרסום את שמותיהם של שני אחים שריגלו עבור איראן | האחים מביתר עילית ומודיעין עילית נאשמים במגע עם סוכן איראני תוך שימוש בתוכנות בינה מלאכותית והתחזות לחייל ב-8200 | האחים ביקשו למנוע את פרסום שמותיהם בטענה כי הדבר עלול לחשוף אותם לנקמה מצד גורמים איראניים ולגרום נזק נפשי חמור (בטחון)

אילוסטרציה (צילום: AI)

שופט בית המשפט העליון, אלכס שטיין, התיר הערב (ראשון) לפרסום את שמותיהם של שני אחים שריגלו עבור איראן. האחים מביתר עילית ומודיעין עילית נאשמים במגע עם סוכן איראני תוך שימוש בתוכנות בינה מלאכותית והתחזות לחייל ב-8200.

לפי החשד, הסוכנים האיראניים הגיעו אל שני האחים באמצעות שיטת "פישינג" של הודעות בטלגרם, הקשר בין האחים לסוכנים נמשך במשך חודשים ארוכים, במהלכם אחד האחים התחזה לחייל ב-8200.

השניים ביצעו פעולות ביטחוניות מגוונות תוך שהם יודעים שהופעלו על ידי איראן. הנאשם המרכזי, מאיר נחום, מואשם בקבלת עשרות אלפי דולרים מהסוכן במטבעות קריפטו ובין היתר הוא גרם למעצרו של אזרח איראני חף מפשע. ליוסף מיוחסת עבירה של מסירת ידיעה לאויב בצוותא

האחים ביקשו למנוע את פרסום שמותיהם בטענה כי הדבר עלול לחשוף אותם לנקמה מצד גורמים איראניים ולגרום נזק נפשי חמור, אולם השופט שטיין קבע כי מדובר בהשערות בלבד שאינן מצביעות על סכנה ברמת הסתברות גבוהה, וכי נזק נפשי מהפרסום אינו חריג ביחס לנאשמים אחרים בעבירות חמורות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר