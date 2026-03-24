בית המשפט המחוזי בירושלים התיר הבוקר (שלישי) את פרסום כתב האישום שהוגש לפני מספר שבועות נגד שני אחים תושבי אזור ירושלים, בני 20 לחייהם, בחשד לעבירות ביטחוניות חמורות של ריגול לאיראן.

על פי כתב האישום, השניים קיימו קשר ממושך עם סוכן חוץ מטעם איראן והעבירו לו מידע ותכנים שונים בתמורה לתשלומים במטבעות דיגיטליים.

הפרשה מצטרפת לשורה ארוכה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, בהם מנסה המשטר האיראני לגייס אזרחים ישראלים לאיסוף מודיעין והעברת מידע. כזכור, רק לפני מספר ימים

הוגש כתב אישום נגד חייל מילואים במערך כיפת ברזל

שהואשם בהעברת מידע רגיש לגורמים איראניים, ולפני כשבועיים

הגישה הפרקליטות ערעור על קולת העונש

שנגזר על אלימלך שטרן מבית שמש, שהיה הראשון שהורשע בריגול עבור איראן.

קשר דרך טלגרם והעברת מידע ביטחוני

על פי כתב האישום שהגיש עו"ד ישי זיגמן מפרקליטות מחוז ירושלים, במהלך שנת 2025 יצר אחד הנאשמים קשר עם גורם איראני באמצעע יישומון טלגרם. הגורם האיראני הציע לו לבצע משימות שונות בתמורה לתשלומים שיועברו במטבעות דיגיטליים, והנאשם הסכים. בהמשך, שיתף את אחיו בפעילות, והשניים פעלו יחד במשך תקופה ממושכת.

במסגרת הקשר עם הסוכן האיראני, העביר הנאשם מידע ותכנים שנחזו להיות בעלי אופי ביטחוני. בנוסף, הוא התחזה לאנשים אחרים - בין היתר לחייל ביחידת מודיעין - ועשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, לרבות כלי בינה מלאכותית, כדי ליצור מצגי שווא ולהעביר תכנים מטעים.

תשלומים במטבעות דיגיטליים ומעצר עד תום ההליכים

עוד עולה מכתב האישום כי הנאשמים קיבלו עבור פעילותם תשלומים במטבעות דיגיטליים. חלק מהפעולות בוצעו תוך מודעות מלאה לכך שמדובר בגורם עוין הפועל נגד מדינת ישראל. יצוין כי חלק מהתכנים שהועברו לא שיקפו בהכרח מידע מהימן, אך עצם העברתם לגורם איראני מהווה סיכון ביטחוני משמעותי.

בכתב האישום מיוחסות לנאשמים עבירות חמורות: מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב, מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב והתחזות כאדם אחר. במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם, וכן על חילוט רכוש וכספים שהתקבלו במסגרת העבירות.

בית המשפט נעתר לבקשה והורה על מעצרו של אחד הנאשמים עד לתום ההליכים. הפרקליטות הדגישה כי בתקופה שבה מדינת ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים מתמשכים מצד איראן, כל קשר עם גורמי אויב והעברת מידע - גם אם אינו מדויק - עלולים לשמש את האויב ולפגוע בביטחון המדינה, ולכן יטופלו בחומרה מרבית.

פרסום הפרטים המזהים ייכנס לתוקף ב-30 במרץ

יצוין כי בית המשפט התיר את פרסום הפרטים המזהים של הנאשמים, אולם הפרסום יתאפשר רק ביום 30 במרץ בשעה 11:00, בכפוף להכרעה בערר - אם יוגש.

הפרשה מדגימה את המאמצים המתמשכים של המשטר האיראני לגייס אזרחים ישראלים לפעילות ריגול, תופעה שהולכת ומתרחבת מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'.

גורמי הביטחון ממשיכים להזהיר את הציבור מפני ניסיונות יצירת קשר מצד גורמים זרים ברשתות החברתיות, ומדגישים כי כל פנייה חשודה צריכה להיות מדווחת לרשויות. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.