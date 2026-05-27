שרשרת סיכולים בעזה: צה"ל תקף שני בכירי חמאס | צפו בזירה

דובר צה"ל פרסם כי צה"ל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים בארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה.

לפי הדיווחים, מדובר במפקד חטיבת צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת עזה. השניים היוו דמויות בולטות בזרוע הצבאית של חמאס, מההנהגה החדשה שאחרי השבעה באוקטובר.

התקיפה הממוקדת הגיעה לאחר שדובר צה"ל ודוברות שב"כ אישרו מוקדם יותר הבוקר (רביעי) כי המחבל מוחמד עודה, שכיהן כמפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפה אווירית שבוצעה אתמול בצפון רצועת עזה.

עודה מונה לתפקידו רק לפני כשבוע, בעקבות חיסולו של קודמו עז אלדין חדאד.

גורמים בחמאס אישרו אף הם את החיסול, לאחר שבישראל דיווחו אמש על פעולה מבצעית שבוצעה בשכונת רימאל בעזה. התקיפה המדויקת הגיעה בעקבות מעקב מודיעיני של חודשים ארוכים אחר תנועותיו של המחבל ומעגל הסייענים הקרוב לו.