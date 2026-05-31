מטען חבלה מוסלק נחשף באזור הקריות זמן קצר לפני חיסול

פעילות מבצעית מוגברת של משטרת ישראל באזור הקריות הובילה בסוף השבוע לחשיפת מטען חבלה מוסלק שהיה מוכן לשימוש מיידי. על פי החשד, המטען היה מיועד לביצוע חיסול בעולם הפלילי זמן קצר לאחר מכן.

שוטרי ובלשי תחנות זבולון וקריית אתא ביצעו במהלך סוף השבוע פעילות ממוקדת לתפיסת אמל"ח המועבר לידי גורמים עבריינים למטרות פליליות. במסגרת הפעילות, אותרו ונתפסו כלי נשק ואמצעי לחימה שונים המיועדים לביצוע פשעים חמורים.

בשלב מסוים של הפעילות, חשפו השוטרים בשטח פתוח באזור הקריות מטען חבלה שכבר הוסלק והיה מוכן לשימוש מיידי. גורמי חקירה מעריכים כי המטען היה מיועד לביצוע חיסול בעולם הפלילי, ככל הנראה זמן קצר לאחר גילויו.

המטען הועבר לטיפול מומחי המשטרה, והחקירה נמשכת במטרה לאתר את האחראים להכנתו ולהעברתו למקום. גורמי אכיפה מעריכים כי מדובר בחלק ממאבק בין קבוצות פשיעה יריבות באזור.

צפויים מעצרים

במשטרה מסרו כי החקירה נמשכת במלוא המרץ, וצפויים מעצרים של חשודים במעורבות בהכנת המטען ובתכנון החיסול שסוכל. הפעילות המשטרתית באזור הקריות תימשך במטרה למנוע פשיעה אלימה ולהגן על ביטחון התושבים.