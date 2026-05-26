צה"ל ניסה לחסל הערב את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה

לאחר הדיווחים בעזה בישראל מאשרים כי צה"ל ניסה לחסל הערב (שלישי) את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, בתקיפה אווירית של חיל האוויר. התקיפה התבצעה בשכונת רימאל בעזה. נכון לעכשיו, תוצאות ניסיון החיסול טרם התבררו. גם מצד חמאס לא נמסרה התייחסות לפעולה.

עודה, שכיהן בתפקידו האחרון כרמ"ט המודיעין של הזרוע הצבאית, נבחר לתפקידו כמנהיג ארגון הטרור רק לפני כשבוע, בעקבות חיסולו של עז א-דין אל-חדאד.

בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר כי בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בעזה את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח ה-7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד - שחוסל בתקיפת צה״ל ברצועת עזה לפני כשבועיים. עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל.

"ברכות לצה״ל ושב״כ על המאמץ המתמשך לחיסול אויבינו. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר. במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם", נמסר.