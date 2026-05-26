שר התקשורת שלמה קרעי פרסם היום (שלישי) ביקורת חריפה נגד פיקוד העורף, בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה, בעקבות הקפאת הרחבת שידורי תחנות הרדיו החרדיות לאזור הצפון. "שר הבטחון ופיקוד העורף ממשיכים להפקיר עשרות אלפי חרדים בצפון ולהותיר אותם בלי התרעה מצילת חיים", כתב קרעי ברשתות החברתיות.

השר הבהיר כי ההחלטה להרחיב את ההתרעה המקדימה גם לירי מלבנון היא מבורכת, אך לדבריו היא גם מוכיחה את מה שהוא "זועק כבר חודשים": "אנחנו עדיין במצב חירום, ואי אפשר להשאיר ציבור שלם בלי שכבת ההגנה הקריטית הזו".

"לא הודעה מתפרצת, לא יישומון, לא רדיו"

קרעי הצביע על פער משמעותי בין הודעות פיקוד העורף לבין המציאות בשטח. "איך תתקבל? מסביר פיקוד העורף בהודעה לציבור. אבל לא מעניין אותו שלחלק גדול מהציבור הזה אין חלופות", מסר השר.

לדבריו, עבור רבים מתושבי הצפון החרדים אין גישה להודעה מתפרצת לטלפון הכשר, לא יישומון, לא רשתות חברתיות, לא אינטרנט, לא טלוויזיה ולא רדיו. "עבור רבים, מקור המידע היחיד הוא הרדיו החרדי", הדגיש.

"כניעה מוחלטת לעמותות השמאל"

השר תקף בחריפות את ההתנהלות מול בג"ץ: "בזמן מלחמה, כשאפשר וצריך היה להרחיב את שידורי הרדיו החרדי לצפון כדי להציל חיים, שר הבטחון מאפשר ליועמ״שים בפיקוד העורף לחסום, לעמותות השמאל להשתולל ולבג״צ להפקיר. כניעה מוחלטת".

כפי שדווח בבבלי, בג"ץ הוציא צו ביניים המורה על הקפאת הרחבת תחום השידורים של תחנות הרדיו החרדיות לאזור הצפון. ההחלטה ניתנה בעקבות עתירה של ארגוני 'לובי 99' ו'הצלחה', כאשר הנשיא יצחק עמית ציין במפורש כי "פיקוד העורף מבהיר שהצעד אינו נדרש לעת הזו".