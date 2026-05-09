צה"ל חושף תיעוד בצבא של השמדת 85 תשתיות טרור של חיזבאללה

דובר צה"ל מסר הערב (מוצ"ש) כי ביממה האחרונה תקפו הכוחות מהאוויר ומהיבשה יותר מ-85 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. התקיפות מהוות המשך לפעילות המבצעית המתמשכת להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

על פי הנתונים שפורסמו, בין התשתיות שהותקפו: מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומבנים בשימוש צבאי שמהם פעלו מחבלי ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. התקיפות בוצעו במסגרת הפעילות המתמשכת להסרת איומים מעל יישובי הצפון.

אתר תת-קרקעי לייצור נשק הושמד בבקעא

במקביל לתקיפות בדרום לבנון, צה"ל תקף אתר תת-קרקעי בבקעא ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לייצור אמצעי לחימה. על פי הנמסר, אמצעי הלחימה שיוצרו במתקן נועדו לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל. התקיפה מהווה מכה משמעותית ליכולות הייצור של הארגון.

היועמ"שית: פרשת אלמקייס מטילה צל כבד על טוהר המידות של גופמן משה כץ | 09:43

כמו כן, הותקפו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. התקיפות המדויקות בוצעו על בסיס מודיעין מבצעי ובתיאום מלא בין חיל האוויר לכוחות הקרקע.

ירי רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון

בנוסף לפעילות התקיפה של צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר ביממה האחרונה מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אולם בחסדי שמיים לא נגרם פגע לכוחותינו.

כפי שדיווחנו קודם לכן, מתחילת הפסקת האש חוסלו יותר מ-220 מחבלים ומפקדים מארגון הטרור חיזבאללה. בשבוע האחרון בלבד חוסלו 85 מחבלים במסגרת הפעילות המשותפת של חיל האוויר והכוחות הלוחמים בשטח.

בין המחבלים שחוסלו בימים האחרונים נמצאים מפקדים בכירים בארגון הטרור. כאמור, אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן' - יחידת הקומנדו העילית של חיזבאללה, חוסל בתקיפה מדויקת בדאחייה שבביירות. התקיפה בוצעה בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

צה"ל ממשיך בפעילות המבצעית המתמשכת להסרת איומים מעל יישובי הצפון ולהגנה על כוחות הביטחון הפועלים באזור. הפעילות כוללת תקיפות מדויקות של תשתיות טרור, חיסול מחבלים ומפקדים בכירים, והשמדת מתקני ייצור נשק של ארגון הטרור.