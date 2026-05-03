משטרת ישראל הודיעה הבוקר (ראשון) רשמית על ביטול הילולת הרשב"י בל"ג בעומר במירון ועל הסדרי תנועה מיוחדים ומחמירים בכל הדרכים והצירים המובילים ליישוב מירון, זאת בעקבות החלטת ראש הממשלה והנחיות פיקוד העורף לאור המצב הבטחוני. על פי ההודעה הרשמית, לא תתקיים השנה הילולת רבי שמעון בר יוחאי במתכונתה המסורתית.

כוחות משטרה, לוחמי משמר הגבול ושוטרי אגף התנועה פרוסים כבר מסוף השבוע בכל הדרכים המובילות ליישוב מירון ובשטחים המקיפים אותו. הכוחות ימנעו כניסת רכבים והולכי רגל עד לתאריך 6.5.26, כאשר תותר כניסה אך ורק לתושבי היישוב או למתארחים בצימר מוסדר שנרשמו מראש.

חסימת צירים נרחבת החל מהיום

החל מהיום, 03.05.26, משעות הבוקר, נחסמו לתנועה מספר צירים מרכזיים: כביש 89 בכיכר עין זיתים, כביש 866 בצומת פרוד, כביש 89 בצומת גוש חלב (ג'יש), וכביש 89 בצומת ספסופה.

החל מיום שני, 04.05.26, בשעה 06:00 ועד יום רביעי, 06.05.26, בשעה 06:00, ייחסמו צירים נוספים באופן מלא. לבאים מכיוון אליפלט ייחסמו כביש 89 באליפלט, בכיכר צפת ובכיכר עין זיתים. לבאים מאזור כביש 85 (חנניה) ייחסמו צומת חנניה לכביש 866, צומת פרוד וצומת שמאי לכיוון מירון.

לבאים מכיוון חירם למירון ייחסמו כביש 89 בצומת חירם, בצומת גוש חלב (ג'יש) ובצומת המועצה האזורית, וכן כביש 886 מדלתון לכיוון עין זיתים וכביש 866 מדלתון לכיכר גוש חלב.

אכיפה נחושה ואזהרה מפני אלימות

מחסומי משטרה המוצבים בכבישים ובדרכים המובילות ליישוב לא יאפשרו כניסה למי שאינם מורשים. בשטחים וביערות המקיפים את היישוב פרוסים לוחמי משמר הגבול, המצוידים באמצעי תצפית מתקדמים וברכבי שטח, למניעת ניסיונות הגעה רגלית לאתר.

הכניסה ליישוב מירון תתאפשר למורשים אך ורק בהצגת תעודת זהות של כל נוסעי הרכב. אדם שיימצא ללא תעודת זהות או שלא יופיע ברישומים כתושב מירון, לא יורשה להיכנס לתחומי היישוב.

במסגרת ההיערכות, נחשפה המשטרה לפרסומים חמורים וקיצוניים הקוראים לציבור להצטייד בציוד תקיפה, גז פלפל ואמצעים נוספים המיועדים לפגיעה בשוטרים. בהודעה הרשמית הובהר כי הכוחות יפעלו בשטח במטרה אחת - הגנה על בטחון הציבור ואכיפת החוק.

כל ניסיון לפעול באלימות כלפי כוחות הביטחון או להפר את הסדר הציבורי ייתקל בתגובה נחושה ובאפס סובלנות

המשטרה הדגישה כי לא תאפשר לגורמים קיצוניים להפוך את המקום הקדוש לזירת אלימות, ותפעל למצות את הדין עם כל מי שיסית לאלימות או יפעל כנגד השוטרים המבצעים את תפקידם.

קריאה לציבור: לחגוג בבתים ובקהילות

משטרת ישראל קוראת לציבור לגלות אחריות אישית וערבות הדדית, ולחגוג את הילולת הרשב"י השנה בבתים, בבתי הכנסת ובתוך הקהילות במקום מגוריהם.

בצל האיומים הביטחוניים בצפון, הדגישה המשטרה כי הימנעות מהגעה לצירים חסומים היא הדרך הנכונה לשמור על מסורת ישראל בשמחה ובבטחה. נוכח השינויים בהסדרי התנועה, ציבור הנהגים מתבקש לגלות סבלנות ולהישמע להוראות ולהנחיות השוטרים בשטח, וכן לשים לב לשלטי ההכוונה ולשילוט המוצב בצדי הדרך.

כזכור, בשבת שהתה שהו במירון כ-20,000 אנשים, למרות ההנחיות והשינויים בהוראות פיקוד העורף. נכון לעכשיו, לא הוכרז המקום כשטח צבאי סגור, אך אין אישורי כניסה להר ולא תופעל תחבורה ציבורית למקום. על פי דיווחים קודמים, במערכת הביטחון מתכוונים לבלום הגעת אוטובוסים נוספים למירון.