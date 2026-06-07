תגובת שר החוץ האיראני

בשעה 23:00 תתקיים הצהרת דובר צה"ל.

תגובת שר החוץ האיראני

22:16 - שיגורים נוספים לכל אזור הצפון.

22:10 - עד כה 4 שיגורים לעבר צפון הארץ, כולם יורטו.

22:08 - סיכום היום הבטחוני עד כה

מערכת הביטחון הישראלית נמצאת הערב (ראשון) בכוננות שיא ובמוכנות מלאה לתרחיש של ירי מיידי לעבר שטח מדינת ישראל, זאת בעקבות תקיפת צה"ל היום ברובע הדאחייה שבביירות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ומפקדי הצבא עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, כאשר צה"ל עיבה את מערכי ההגנה ונמצא בדריכות מלאה לתרחישי הגנה והתקפה.

התקיפה בדאחייה, שבוצעה מוקדם יותר היום, עוררה גל איומים חריפים מצד הצמרת האיראנית. דובר ועדת החוץ והביטחון של המג'לס, אברהים רזאי, שיגר איום בוטה במיוחד ברשת החברתית X, בו הבטיח כי התגובה למה שכינה "התוקפנות הציונית" תהיה נחרצת, כואבת ומיידית. "לתקיפת המשטר הציוני בדאחייה נשיב תגובה נחרצת וכואבת", כתב הבכיר האיראני, תוך שהוא מסיים את דבריו בהבטחה מאיימת: "הלילה ראו את השמיים של השטחים הכבושים".

בנוסף, יו"ר הפרלמנט האיראני קליבאף תקף בסדרת ציוצים כי איראן רואה "אור ירוק" לתקיפה אחרי הפעולה הישראלית בדאחייה. גורם מדיני בכיר בישראל, המצוטט בחדשות 14, הבהיר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש, ושיגר אזהרה חריפה לעבר טהראן: "במידה ואיראן תתקוף אותנו, תבוא תגובה שתפתח מחדש את המלחמה".

התרעות מקדימות לטווח המיידי

פיקוד העורף הבהיר כי בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים הבאים: צפון ודרום הגולן, קו העימות והגליל העליון, מרכז הגליל, הגליל התחתון והעמקים, אזור המפרץ והכרמל, בקעת בית שאן, מנשה וואדי ערה.

רקע: התקיפה בדאחייה והאיומים האיראניים

התקיפה שבוצעה היום בדאחייה היא הראשונה מאז הפסקת האש עליה הכריז בשבוע שעבר הנשיא טראמפ. צה"ל פרסם תיעוד מרגעי התקיפה והבהיר כי המפקדה שהותקפה שימשה את פעילי חיזבאללה לקידום מתווי טרור אקטיביים נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

כזכור, רק לפני כשבוע איימה איראן כי תגיב על כל תקיפה בביירות באופן ישיר כלפי ישראל, כאשר רמטכ"ל מטה החירום האיראני עלי עבדולההי איים להפציץ את צפון ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים דיונים ביטחוניים קדחתניים לבחינת תמונת המצב המודיעינית והמבצעית.

פיקוד העורף קורא לציבור לגלות עירנות גבוהה, לנהוג באחריות ולהישמע באדיקות להנחיות הרשמיות. עדכונים נוספים יימסרו במידה ויחולו שינויים בהערכת המצב.