אבי דבוש ( צילום: Flash90 )

אבי דבוש, תושב קיבוץ נירים ומנכ"ל ארגון 'שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם', הכריז היום (חמישי) על הצטרפותו למפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן. דבוש, שעבר את תופת השבעה באוקטובר בקיבוצו, מסר כי יתמודד בפריימריז הקרובים על מקום ברשימת המפלגה לכנסת.

"השבעה באוקטובר היה היום הקשה ביותר בחיי", כתב דבוש בהודעתו. "הבית שלי, קיבוץ נירים, נכבש על ידי מחבלי חמאס. במשך שלושים שעות היינו נצורים בממ"ד ובמקלט, בזמן שחברים, שכנים ואהובים נרצחו ונחטפו מבתיהם. עברנו את התופת הזו, ועברנו גם את העקירה שבאה אחריה". "אני מצטרף כדי שהשבעה באוקטובר לא יחזור" דבוש טען כי המניע להצטרפותו לזירה הפוליטית הינו בטחון ישראל: "אני מצטרף לפוליטיקה כדי שהשבעה באוקטובר לא יחזור לעולם. אני מתמודד כדי להביא לכנסת את קולו של העוטף, את קולן של הפריפריות, את קולו של הנגב ואת קולם של תושבי הצפון". בהודעתו, הטיח דבוש ביקורת חריפה בממשלה הנוכחית: "מולנו עומדת ממשלה כושלת וצינית, שמתחמקת מחקירה ומסרבת לומר אמת לציבור. ממשלה שהפקירה את החטופים והחטופות פעם אחר פעם לטובת הישרדות פוליטית. ממשלה שנטשה את תושבי העוטף גם אחרי האסון, ובמקום להביא שיקום, ביטחון ותקווה - הביאה הזנחה, כאוס ובריחה מאחריות".

יאיר גולן ( צילום: Tal Gal/Flash90 )

רקע: פעיל חברתי ורב

דבוש, בן 50, הוא דמות ציבורית מוכרת בזירה החברתית והפוליטית. הוא בוגר ישיבת 'אור עציון' ושימש כמדריך בתנועת 'בני עקיבא', והשלים תואר שני בסוציולוגיה ארגונית באוניברסיטת בן-גוריון. בשנת 2024 'הוסמך לרבנות' מטעם בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון שלום הרטמן.

לאורך השנים הוביל דבוש מאבקים ציבוריים למען תושבי הנגב והעוטף. הוא ממייסדי 'מועצת הנגב' ו'תנועת הפריפריות', וממובילי 'צעדת השוויון' ההיסטורית מהנגב לירושלים. בשנת 2021 פרסם את ספרו 'מרד הפריפריות', ובנובמבר 2024 זכה בפרס סמי מיכאל לשוויון ולצדק חברתי.

הצטרפות נוספת לשורה של פעילי מחאה

הצטרפותו של דבוש מצטרפת לשורה של פעילי שמאל שמתחרים על משבצת במפלגת הדמוקרטים. לפני תקופה הודיע יו"ר המפלגה יאיר גולן כי עמרי רונן, אחד ממובילי ארגון המחאה 'אחים לנשק', יצטרף למפלגה. רונן, שנולד בכפר עזה ושירת ביחידת מגלן, התפרסם בזמן המחאה נגד החקיקה המשפטית.

כמו כן, הצטרף למפלגה משה רדמן, הנחשב לאחד מבכירי המחאה נגד הממשלה. כל המצטרפים החדשים צפויים להתמודד בפריימריז המשותפים של מפלגות העבודה ומרצ, שיקראו בבחירות 'הדמוקרטים'.

משה רדמן מצטרף לפוליטיקה | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג/פלאש 90 )

"ישראל דמוקרטית, שוויונית וצודקת"

דבוש סיכם את הודעתו בהצגת חזונו: "אני מצטרף לפוליטיקה כדי להציע דרך אחרת: ישראל דמוקרטית, שוויונית וצודקת, ברוח הכרזת העצמאות. ישראל שמחזירה את הביטחון לאזרחיה, משקמת את העוטף והצפון, משקיעה בפריפריה, מעניקה תקווה לצעיריה ומכבדת את המשרתים, העובדים וכל מי שנשאו על גבם את מחיר ההפקרה".

יצוין כי דבוש התגורר בקיבוץ נירים יחד עם משפחתו, ובעקבות מתקפת השבעה באוקטובר פונה עם הקהילה לאילת ולבאר שבע. באוגוסט 2025 שבה המשפחה לביתה בנירים.