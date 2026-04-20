גולן מברך את בנט על תמיכה בנישואים אזרחיים ותחבורה בשבת

יו"ר הדמוקרטים מברך את בנט על תמיכתו בנישואים אזרחיים • "זו היהדות שלנו" | לאחר הראיון השנוי במחלוקת (פוליטי מדיני)

יאיר גולן

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בחיוב לדברי נפתלי בנט, שתמך בראיון שנערך הבוקר בנישואים אזרחיים ובתחבורה ציבורית בשבת. גולן פרסם ציוץ שבו בירך את בנט על המהלך ואף קרא לו להמשיך בדרך זו.

"בנט, וולקאם", כתב גולן בפתיחת הציוץ. "נישואים אזרחיים במדינה דמוקרטית ליברלית הם דבר מתבקש. זו היהדות שלנו ואנחנו נדרוש זאת בקווי היסוד של הממשלה הבאה".

יו"ר הדמוקרטים ציין כי בנט עבר דרך משמעותית מאז ימי הבית היהודי. "עשית דרך לא קצרה מהבית היהודי עד כאן", מסר גולן. "יפה לראות שגם בפוליטיקה יש הפתעות לטובה ושגם בימין מבינים שרק ישראל ליברלית חזקה תנצח".

הציוץ הגיע על רקע ראיון חריף שנתן בנט הבוקר, שבו תקף בחריפות את לומדי התורה וטען כי "ההשתמטות עולה לנו בחיי חיילים", והבהיר כי יתמוך בנישואים אזרחיים ובתחבורה ציבורית בשבת.

נפתלי בנט

גולן לא הסתפק בברכה, אלא קרא לבנט להמשיך בדרך זו גם בנושאים מדיניים. "מקווה שהמסע ימשיך עוד צעד אחד נוסף - אל ההבנה ההכרחית שגם מהלכים מדיניים, פרידה מפנטזיות הסיפוח, והכרעות אמיצות הם הדרך הנכונה והיחידה לביטחון אמיתי", כתב.

דברי גולן מגיעים בעיצומה של מערכת בחירות צפויה, שבה מתגבשים גושים פוליטיים במחנה המרכז-שמאל. הפרשנית הפוליטית רינה מצליח העריכה כי הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ולא בנט, הוא זה שיוביל את גוש השינוי, בין היתר בשל העובדה ש"לבנט יש הרבה שונאים".

