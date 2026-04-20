גולן מברך את בנט על תמיכה בנישואים אזרחיים ותחבורה בשבת

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בחיוב לדברי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שתמך בראיון שנערך הבוקר בנישואים אזרחיים ובתחבורה ציבורית בשבת. גולן פרסם ציוץ שבו בירך את בנט על המהלך ואף קרא לו להמשיך בדרך זו.

"בנט, וולקאם", כתב גולן בפתיחת הציוץ. "נישואים אזרחיים במדינה דמוקרטית ליברלית הם דבר מתבקש. זו היהדות שלנו ואנחנו נדרוש זאת בקווי היסוד של הממשלה הבאה".

יו"ר הדמוקרטים ציין כי בנט עבר דרך משמעותית מאז ימי הבית היהודי. "עשית דרך לא קצרה מהבית היהודי עד כאן", מסר גולן. "יפה לראות שגם בפוליטיקה יש הפתעות לטובה ושגם בימין מבינים שרק ישראל ליברלית חזקה תנצח".

הציוץ הגיע על רקע ראיון חריף שנתן בנט הבוקר, שבו תקף בחריפות את לומדי התורה וטען כי "ההשתמטות עולה לנו בחיי חיילים", והבהיר כי יתמוך בנישואים אזרחיים ובתחבורה ציבורית בשבת.