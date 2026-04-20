ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שב הבוקר (שני) למתקפה חריפה על הציבור החרדי, בראיון לתקשורת הכללית שבו הציג את עמדותיו לקראת הבחירות הצפויות. בנט, שמוביל את מפלגת 'בנט 2026', הבהיר כי לא יתן לציבור החרדי להמשיך וללמוד תורה בישיבות.

"לא יהיה מצב שמאה אלף חרדים צעירים ובריאים משתמטים משירות צבאי, החיילים מגיעים לשחיקה ואנחנו נאלצים לסגת מאזורים שכבר כבשנו", הצהיר בנט בראיון.

לדבריו, "נכון להיום, צה"ל לא יכול לעמוד במשימות כי חסרים לו חיילים. חסרים לצה"ל 20 אלף חיילים כדי לעמוד במשימות. וצריך עכשיו לומר דבר קשה וחריף, אבל אמיתי: ההשתמטות עולה לנו בחיי חיילים שלנו".

המראיין שואל את נפתלי, "מה אתה תעשה? אתה תעמיס אותם על משאיות ותפרוק אותם בבקו"ם? הם לא רוצים להתגייס. זה מוציא מהדעת, אבל הם לא רוצים".

​נפתלי בנט משיב: "לא. יש דבר אחר מאוד פשוט: לעצור עצירה טוטאלית את כל התקציבים, את כל עשרות צינורות הכסף של התקציבים שמאפשרים את אותה השתמטות".

​"אגב, לא רק בעניין הצבא, גם לחינוך. נגמר העידן של חינוך נגד ערכי מדינת ישראל, נגד צה"ל, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית – אנחנו לא נממן את זה יותר. לא נממן יותר אנשים שלא יוצאים לעבודה, ולא נממן שקל למי שלא עולה על מדים והולך להגן על מדינת ישראל".

​"זה עולה לנו בחיי אדם, וזה פשוט איום ונורא. לא תהיה פה יותר מדינה בתוך מדינה, מדינה חרדית אוטונומית בתוך מדינת ישראל. נגמר".

לצד המתקפה על לומדי התורה, הוסיף נפתלי ואמר כי הוא בעד תחבורה ציבורית בשבת ובעד נישואים אזרחיים.

ראש הממשלה לשעבר לא הסתפק בביקורת על נושא הגיוס, אלא גם תקף את ניהול המלחמה. "לא עמדנו ביעדי המלחמה בעזה ובלבנון - חמאס וחזבאללה עדיין עומדים על הרגליים", טען בנט. לדבריו, המדיניות הנוכחית אינה מביאה לתוצאות הנדרשות בשטח, והדבר משפיע על מורל החיילים ועל יכולת צה"ל להשיג את יעדיו.

בנט, שהתחיל את דרכו הפוליטית כמנכ"ל מועצת יש"ע, ניסה להסביר מדוע דווקא הוא צריך להיות בראשות מחנה השמאל, ולא גדי אייזנקוט. "אנחנו חייבים ללמוד מהמודל ההונגרי של ציבור ימני אבל גם ממלכתי - צריך להתייצב מאחורי עמדות ימין וכך נוכל להחליף את הממשלה", הסביר.

לדבריו, "אני פי שניים מנדטים מאייזנקוט". הסקרים יש לומר, לא מצביעים על כך.