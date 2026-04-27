יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט פנה הבוקר (שני) לראשי מפלגות גוש התקווה בקריאה לסנכרון ותיאום מלא. "פניתי הבוקר לשלושת ראשי מפלגות גוש התקווה: ביחד, ישראל ביתנו והדמוקרטים, לקביעת פגישת סנכרון ותיאום על מנת להבטיח את הניצחון באמצעות 61 קולות ציוניים וממלכתיים", מסר איזנקוט.

המהלך מגיע על רקע ההכרזה הדרמטית אמש על איחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד למפלגה אחת תחת השם 'ביחד'. איזנקוט, שנתפס כמתחרה מרכזי על הנהגת גוש האופוזיציה, בוחר כעת בדרך של שיתוף פעולה במקום עימות.

כידוע, איזנקוט הגיב אמש להכרזת בנט ולפיד בזהירות רבה. "המטרה היחידה שנמצאת לנגד עיניי ואמרתי את זה לשניהם הערב, זה ניצחון של קואליציה ציונית ממלכתית", הבהיר. "כדי שהניצחון הזה יקרה, צריך להביא עוד קולות - זה המבחן היחיד. כל חיבור צריך להיבחן לפי זה, באחריות, בשיקול דעת ובעיתוי הנכון".

על פי הדיווחים, ההסכם בין בנט ללפיד נבנה במתכונת גמישה, מתוך כוונה לאפשר גם לאיזנקוט להצטרף למהלך בשלב מאוחר יותר ולחזק את הרשימה המאוחדת. בנט התחייב בפני לפיד כי יקבל את המקום השני במפלגה, אלא אם ירצה לפנות אותו לאיזנקוט.