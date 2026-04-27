בבלי
קריאה לאיחוד

איזנקוט פונה לראשי 'גוש התקווה': 'נבטיח ניצחון עם 61 קולות ציוניים'

יו"ר 'ישר!' פנה לראשי ביחד, ישראל ביתנו והדמוקרטים לפגישת תיאום • בעקבות האיחוד בין בנט ללפיד | המאבק על הנהגת האופוזיציה (פוליטי מדיני)

יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט פנה הבוקר (שני) לראשי מפלגות גוש התקווה בקריאה לסנכרון ותיאום מלא. "פניתי הבוקר לשלושת ראשי מפלגות גוש התקווה: ביחד, ישראל ביתנו והדמוקרטים, לקביעת פגישת סנכרון ותיאום על מנת להבטיח את הניצחון באמצעות 61 קולות ציוניים וממלכתיים", מסר איזנקוט.

המהלך מגיע על רקע ההכרזה הדרמטית אמש על איחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד למפלגה אחת תחת השם ''. איזנקוט, שנתפס כמתחרה מרכזי על הנהגת גוש האופוזיציה, בוחר כעת בדרך של שיתוף פעולה במקום עימות.

כידוע, איזנקוט הגיב אמש להכרזת ו בזהירות רבה. "המטרה היחידה שנמצאת לנגד עיניי ואמרתי את זה לשניהם הערב, זה ניצחון של קואליציה ציונית ממלכתית", הבהיר. "כדי שהניצחון הזה יקרה, צריך להביא עוד קולות - זה המבחן היחיד. כל חיבור צריך להיבחן לפי זה, באחריות, בשיקול דעת ובעיתוי הנכון".

על פי הדיווחים, ההסכם בין בנט ללפיד נבנה במתכונת גמישה, מתוך כוונה לאפשר גם לאיזנקוט להצטרף למהלך בשלב מאוחר יותר ולחזק את הרשימה המאוחדת. בנט התחייב בפני לפיד כי יקבל את המקום השני במפלגה, אלא אם ירצה לפנות אותו לאיזנקוט.

מגעים מאחורי הקלעים

בזמן שאיזנקוט קורא לאיחוד, הוא ממשיך בבניית מפלגתו החדשה. על פי הדיווחים, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, שהיה קרוב להצטרפות לבנט, החליט בסופו של דבר להצטרף לרשימה של איזנקוט. כהן, איש הציונות הדתית, כיהן בתפקיד ראש השב"כ בין השנים 2011-2016.

במקביל, ח"כ רם בן ברק, שהיה מבכירי סיעת יש עתיד תחת הנהגתו של לפיד, עשוי אף הוא לעבור לשורות מפלגתו של איזנקוט. בן ברק, שהיה בעבר סגן ראש המוסד, כיהן בממשלת השינוי בתור יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

יצוין כי בשבועות האחרונים התגלו מתיחויות פנימיות בגוש האופוזיציה, כאשר מנהיגי המחנה השונים התקוטטו ביניהם בפומבי. ראשי האופוזיציה קראו לחבריהם לפעול למען אחדות המחנה ולהפסיק את הריבים הפנימיים.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
