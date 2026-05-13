ש"ס בהכרזה דרמטית: "לא ניכנע לממשלה בלי חוק גיוס"

נתניהו באסיפה המיוחדת לאחר הדחת דרעי ( צילום: פלאש Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

בעקבות הפרת הבטחת הקואליציה להסדרת מעמד בני הישיבות, הכריזה תנועת ש"ס על הבאת חוק לפיזור הכנסת והקדמת הבחירות. בעיתון 'הדרך' היוצא לאור לשבתות, תופס הנושא את מלא רוחב העין בחלק מכובד מהעיתון, תחת הכותרת הדרמטית: "כאב גדול ואכזבה עמוקה".

על פי הדיווח בעיתון, בתדהמה רבה התקבלה ביהדות החרדית הודעתו של ראש הממשלה נתניהו, כי אין בכוונתו לקדם בכנס הקיץ הנוכחי את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות. זאת תוך הפרה של כל ההבטחות וההסכמים שנחתמו על דעת כל מרכיבי הקואליציה. דרעי: 'לא ניכנס לקואליציה בלי הסדרת מעמד לומדי התורה' בישיבת הסיעה, כך מדווח בעיתון, מסר יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי הצהרה נחרצת: "לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה". ההצהרה מגיעה בעקבות הנחיות מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א, לפיהן ככל ואכן לא יקודם החוק - אין טעם לקיומה של הממשלה הנוכחית. תפילות בממלכת רוז'ין; האדמו"ר מוואסלוי אושפז לאחר התקף לב חיים רוזנבוים | 00:23 כאמור, בימים אלו מתנהלים מגעים להגעה למועד מוסכם לבחירות, לאחר שהקואליציה הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת בניסיון לשלוט בתהליך ובלוחות הזמנים. על פי דיווחים, יהדות התורה מעוניינת שהבחירות יתקיימו בתאריך 1.9, בעוד ש"ס מעוניינת בתאריך 15.9 שיוצא מיד לאחר חודש אלול.

דובר ש"ס אשר מדינה ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

אזהרה חריפה: 'ממשלת שמאל תפתח במסע נקמה'

בטור דעה מיוחד תחת הכותרת "בלי תורה אין כלום!", מזהיר דובר ש"ס אשר מדינה, אחד האישים הקרובים לדרעי, מפני ממשלת שמאל חילונית. לדבריו, השמאל החילוני מתייחס לבחירות הקרובות כאל מערכה גורלית מאין כמוה, שתחרוץ את עתיד שלטונם במדינת ישראל.

"הם יפתחו במסע נקמה וטיהור חסר תקדים", כותב מדינה. "דוד זיני וכל הבכירים שמונו בממשלת נתניהו יודחו. ימנו סוללה של שופטים מהשמאל הקיצוני, שיבטיחו את שלטון השמאל בבית המשפט העליון ל-20 השנים הבאות".

"או אז יתפנו לטפל בשנואי נפשם: החרדים. על ציבור זה יונף גרזן אימתני ואכזרי, שהגזירות של היום ייחשבו כטיול הליכה בפארק לעומתם"

הפגנה נגד גיוס חרדים ( צילום: ד. כהן - פלאש 90 )

תחזית קודרת: גיוס לכולם ופירוק עולם התורה

מדינה משרטט תמונה קודרת של המציאות תחת ממשלת שמאל: "חוק הגיוס המדובר יושלך לפח ותחתיו תופיע קביעה ברורה – גיוס לכולם! פירוק מוחלט של עולם התורה, רח"ל. בני הישיבות והאברכים יהפכו לאויבי העם. שוטרים צבאיים יישלחו לתוך הישיבות, לגרור בחורים אל מכוניות הזינזאנה".

עוד מזהיר דובר ש"ס: "המשטרה בהנהגת השר החדש, תשתמש בכוח מופרז לדכא הפגנות ומחאות המוניות. מי שסבור שזו תחזית פרועה מידי, מוזמן להביט בתמונות הגירוש מגוש קטיף ומעמונה, כיצד השמאל קרע אנשים מבתיהם, שלח פרשים עם סוסים לדרוס קבוצות מוחים ופיצח ראשים עם אלות".

חזון אפל: חילול השבת והכותל

הטור ממשיך ומתאר רשימה ארוכה של גזירות צפויות לו תעלה ממשלת שמאל: הנישואין כדת משה וישראל יבוטלו, המדינה תוצף בעולים גויים שיעברו גיור רפורמי ממלכתי, הכותל המערבי יחולל בטקסים צורמניים וההפרדה הנהוגה בו תבוטל, תחבורה ציבורית בשבת תחל לפעול בכל הערים.

כמו כן, על פי מדינה, חוק עבודה ומנוחה יעבור "התאמה" ויהפוך את יום השבת ליום חולין, עם פתיחה מאסיבית של בתי עסק ומרכזי מסחר. המשרד לשירותי דת יישלט בידי חוגים רפורמיים ו'ליברליים', שיהרסו כל חלקה טובה.

לדברי דובר ש"ס, המועצות הדתיות יפורקו וכל תקציבי מערכות הדת, הכשרות, העירובין והמקוואות – יבוטלו. מבחני ההסמכה לרבנות ייפתחו להשתתפות נשים רפורמיות, ובשם ערך 'השיוויון' הן גם יתמנו לתפקידי רבני הערים והשכונות.

קריאה למצביעים: 'זו המערכה הקריטית ביותר'

בסיום הטור, מפנה מדינה קריאה למצביעים החרדים: "נדרשת ממנו תבונה ופיקחות להבין היטב את המפה, להבחין בשדה המוקשים, ולהבין את ההשלכות של כל צעד. זו צעקת אמת. זו המערכה הקריטית ביותר שידעה מדינת ישראל, ותוצאותיה יכריעו לדורות את יחסי הציבור החרדי ומוסדותיו עם השלטון בישראל".