מאמר המערכת ביתד נאמן מזהיר: גזירות היועמ"שית וחנק הדיור ידחפו המוני משפחות חרדיות לערים כלליות • "אותם גורמים שמונעים בנייה חרדית זועקים אחר כך על השתלטות חרדית" | הפרדוקס שאף אחד לא רוצה לראות (חרדים)
מנהיגי הציבור החרדי מכל החוגים מתכנסים הערב לכינוס דרמטי בנושא הגיוס, סמוך לירושלים | הדיונים יעסקו בנושא חוק הגיוס ומכיוון שהכינוס הוא א-פוליטי, למקום לא צפויים להגיע נציגים פוליטיים | כעת נחשפים עוד שמות של רבנים חשובים, שעתידים להגיע לכינוס | כל מה שצריך לדעת (חדשות חרדים)
אביהם של בני הישיבות הגאון רבי משה הלל הירש, התיישב לשיחה ארוכה, עם בכירי עולם הישיבות, העוסקים בסוגיית הגיוס ושליחת הצווים והעניק עצות מיוחדות לבחורי הישיבות, כאשר רה"י התייחס גם לסודיות הבוערות - מה יעשו בבין הזמנים, נסיעות לחו"ל עם ההורים ואלו שמתפתים למאמצי הצבא | תיעוד מיוחד (אקטואליה)
לאחר פרישת המפלגות החרדיות מהממשלה בשל הפרת הסיכומים הבוטה עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, החל קרב בתוך הממשלה על "הירושה" שהותירו | סמוטריץ' רוצה לחזק את אחיזתו ב'אוצר' על ידי ועדת הכספים ומה דורש השר בן גביר? | כל הפרטים (פוליטי)
המשבר הפוליטי בין הסיעות החרדיות לראש הממשלה נמשך. יו"ר הוועדה אדלשטיין, צפוי להציג חוק גיוס וההערכה היא שבחוק יהיו שינויים שלא מקובלים על גדולי ישראל ובדגל התורה מיהרו להבהיר, כי במידה ויהיו שינויים מהותיים, האיום של פרישה מהממשלה עדיין בתוקף והם יפרשו גם מהקואליציה (אקטואליה)
הסיעה הליטאית ביהדות התורה העבירה מסרים ברורים ללשכת נתניהו כי אם לא יוגש נוסח חוק גיוס מוסכם כבר ביממה הקרובה תפרוש מהקואליציה במיידי | כעת נחשף, כי המנהיג הגר"ד לנדו, כתב מכתב בכתב ידו כבר אמש, בו הוא הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפרוש מהממשלה, במידה ואדלשטיין לא יעמוד בהתחייבות שנתן לגבי הצגת טויטת חוק הגיוס | כל הפרטים (חדשות בארץ)
אחרי שבפגישה הראשונה בין ראש הממשלה וחברי הכנסת דרעי ואדלשטיין, דווח, כי ישנה התקדמות לקראת הדיונים על חקיקת חוק הגיוס, נדמה שהחוק הולך ומתרחק, זאת לאחר הפגישה השנייה בנושא שהתקיימה היום והצדדים רחוקים מלהגיע להבנות | כל הפרטים (חדשות חרדים)
בשל עתירה שהוגשה על ידי התנועה לאיכות השלטון, בג"ץ הורה למדינה לנמק מדוע לא יוסיפו להוציא צווי גיוס לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים, בהיקף המתאים לצורכי הצבא כפי שמוצגים מעת לעת על-ידי הגורמים המקצועיים בצבא. בג"ץ ביקש לדעת מדוע לא הופעלו צעדי אכיפה אישיים אפקטיביים כלפי בחורים (חדשות)
לראשונה מאז הקמת הממשלה הנוכחית, הביטאון הליטאי מעביר הבוקר מסר חריף מהמנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו לרה״מ נתניהו: ״רודפים את עולם התורה, אי אפשר לסמוך על איש, לא על גורמי שלטונות, ולא על הבטחות שנותנים, הן מופרות פעם אחר פעם!״ (חדשות)
בנאום דרמטי ומפורט, הסביר הדיין המוערך מה הבעיה בחוק הגיוס, וטען: "מחפשים את הספרדים שלנו שהם חלשים יותר, וככה הם רוצים להרוס את כל הישיבות. בש"ס מאיימים על ראשי ישיבות, מי שישתתף כאן בעצרת נוריד לכם תקציבים, זה המצב שיש היום. איפה האמת?! אנחנו דואגים לילדים שלנו לנכדים שלנו", וכן הוא הסביר מדוע 'דגל' תומכת בחוק | צפו (אקטואליה)
בעקבות הסערה הציבורית-חילונית שפרצה בעקבות התיעודים מחתונת בן ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, צץ מאמר בעיתון דבר, שטוען כי הנטורי קרתא התלוננו על גניבת ההמנון שלהם על ידי דגל התורה (חדשות חרדים)
למרות שכלל ראשי הסיעות החרדיות, הודיעו כי יצביעו בעד התקציב, יו"ר הסיעה המרכזית גולדקנופף, עדיין מתעקש להתנגד והבוקר, בביטאון של החסידות, מגיבים שוב על הסערה ובמאמר חריף מסבירים, מדוע אין טעם להישאר בממשלת נתניהו | המאמר המלא (חרדים)
לאחר הסערה הפוליטית שהתחוללה בעקבות פרסום דבריו של המנהיג הליטאי ב'כיכר השבת', ביטאון המודיע תוקף הבוקר באופן משולב - מצד אחד הוא מצטט את השר גולדקנופף שאמר כי "אם אין טיוטת חוק, איך נדע אם החוק טוב או לא", ומצד שני יצא במאמר מערכת בו ניסה להסביר מדוע עכשיו הוא הזמן הנכון (אקטואליה)
המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, יחד עם כל חברי מועצת גדולי התורה, יצאו היום במכתב הקורא לקיים יום תפילה מיוחד נגד גזירת גיוס בני הישיבות | "הכריזו מלחמה כנגד עולם הישיבות, וזוממים חלילה לגייס את לומדי התורה, היל"ת, ועוד גזירות רבות על עולם התורה, עם ישראל אין כוחו אלא בפה" | המכתב המלא (חרדים)
לאחר המאמצים הבלתי פוסקים של חסידות גור, לצרף אליהם עוד ועוד נציגי ציבור שילחצו על ראש הממשלה, להעביר חוק גיוס באופן מיידי, הגיעו דבריו החריפים של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו, שהסביר מדוע הוא לא חובר לדרישה של חסידות גור וכן מדוע אסור לקדם את חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית (חרדים)
למרות שיו"ר 'דגל' מתנזר לאחרונה מהעיסוק הפוליטי - אולי בשל עיסוקו בתקציב בוועדת הכספים, רה"מ מצא שותפים חדשים ונאמנים - דווקא אצל הנציגים הליטאים, ורק הבוקר הוא החליט לחבק את אורי מקלב | למרות הלחצים מצד גור על הנציגים החרדים, עד כה הוא הצליח לגייס רק עוד קול אחד לצידו (חדשות חרדים)
השר גולדקנופף מאיים בחודשים האחרונים, כי הוא רוצה לפרוש מהממשלה, אם נתניהו לא יעביר את חוק הגיוס - שזוכה להתנגדות נחרצת בעיקר בתוך הציבור החרדי, ממשיך באיומיו גם בימים האחרונים, אך כעת הוא זוכה למתקפה מקרב שותפיו להנהגה, שטוענים, כי הוא חסר אחריות והוא לא רואה את טובת כלל הציבור (חרדים)
הגר"מ קוטלר מתח בפני ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה ביקורת על השקט היחסי במגזר החרדי נוכח גזירת הגיוס הקשה שמרחפת על תלמידי הישיבות והסביר מדוע יש איסור ללכת לצבא משום "לא תנאף" | השיחה המלאה והתיעוד (חדשות חרדים)