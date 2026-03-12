שבועיים לאחר שנכלא והחמיץ את ימי המשתה בימי הפורים, בן הישיבה שסיפורו הסעיר את המגזר שוחרר אתמול בבוקר, ולעת ערב הגיע להתברך במעונם של גדולי הדור ומשם המשיך למעמד קבלת פנים רבתי בבני ברק • לקול שירת המערכה ובקבוקי היין, הועלה צו הגיוס באש • "לא הצליחו לשבור אותו בכלא" • צפו בתיעוד (חרדים)
לאחר ימי מאסר בכלא הצבאי בשל סירובם להתייצב בלשכות הגיוס, שוחררו הבוקר הבחורים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה • השחרור המוקדם הגיע יממה לאחר שחרורו של הבחור יהודה חיון • ביהדות החרדית נערכים למעמד "קבלת פנים" מפואר שייערך הערב בעיר התורה והחסידות (חרדים)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נפגש עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, בארמון הנשיאות באדיס אבבה | הנשיא התקבל בטקס ממלכתי שנערך על ידי משמר הכבוד בארמון הנשיאות, במהלכו נוגנו המנוני שתי המדינות | תיעוד (מדיני)
קבלת הפנים מרטיטה נערכה אמש (ראשון) לאסיר עולם התורה הבחור מיכאל אטלן שחזר מהכלא הצבאי היישר לזרועותיהם של רבני ותלמידי ישיבת 'ארחות דעת' בשכונת 'בית וגן' בירושלים • ראש הישיבה חשף את המכתב שבית הסוהר סירב להכניס: "הם הבינו את המשמעות של עולם התורה" • סיקור ענק מהשחרור המפתיע של הבן תורה הספרדי (חרדים)
האדמו"ר מסאטמר נחת אמש בארה"ק | במעמדי קודש שנערכו לכבודו התייחס האדמו"ר לגזירת הגיוס המרחפת על בני התורה, והצהיר: "באתי לעמוד לימין לוחמי מלחמות השם נגד גזירת הגיוס הנוראה - ישנם אלו שמנסים לעשות פשרות ומוכנים להצביע על חוק שחצי מהעם היהודי בארה"ק ילך לצבא - פשרות בגיוס הן שמד!"| צפו בתיעוד ענק מעמדי ההוד של היום הראשון בצל הקודש (חסידים)
כפי שדיוחנו באריכות, בסוף שבוע שעבר נחת האדמו"ר מויז'ניץ לונדון חזרה למעונו בלונדון הבירה לאחר תקופה ממושכת ששהה בארה"ב |בליל שישי האחרון התאספו כלל החסידים יחד עם המונים מתושבי העיר למעמד 'קבלת פנים' רבתי בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות, שם זימרו ניגוני הלל והודאה לפני בורא כל יצור על רוב חסדיו שעשה עמם (חסידים)
מתוך התרגשות גדולה קידמו אמש מאות חסידי ויז'ניץ לונדון את פני רבם ומאורם, האדמו"ר עם שובו למעון קודשו בסטמפורד היל, לאחר שהות ממושכת בארה"ב לצורכי בריאות | נכדיו הקטנים הפתיעו בקבלת פנים מרגשת בתוך הבית | האדמו"ר ישוב לקבל קהל עם קודש בשבוע הקרוב (חסידים)