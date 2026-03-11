אחרי 17 ימי מאסר

אסירי עולם התורה שוחררו מהכלא הצבאי | הערב: קבלת פנים ענקית בבני ברק

לאחר ימי מאסר בכלא הצבאי בשל סירובם להתייצב בלשכות הגיוס, שוחררו הבוקר הבחורים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה • השחרור המוקדם הגיע יממה לאחר שחרורו של הבחור יהודה חיון • ביהדות החרדית נערכים למעמד "קבלת פנים" מפואר שייערך הערב בעיר התורה והחסידות (חרדים)

בשורות טובות ומשמחות בקרב עולם התורה והישיבות: אסירי עולם התורה, הבחורים החשובים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה, יצאו הבוקר (רביעי) משערי הכלא הצבאי וחזרו לבתיהם ולספסל הלימודים, לקול צהלת בני משפחותיהם וחבריהם.

כזכור, השניים נשפטו לתקופת מאסר של 20 יום בגין עמידתם האיתנה על עקרונותיהם. הבחור מנחם מנדל לסיצין מבית שמש נעצר כזכור באופן מעורר סערה על ידי המשטרה האזרחית בעירו והוסגר לרשויות הצבא. הבחור מאור אמיגה נעצר עם התייצבותו בלשכת הגיוס, שם הובהר לו כי נגזרו עליו ימי מאסר בפועל.

השחרור הבוקר הגיע בהפתעה מסוימת, כאשר השלטונות הצבאיים החליטו על שחרורם כשלושה ימים לפני תום תקופת המאסר המקורית. שחרורם מצטרף לשחרורו אמש של אסיר עולם תורה נוסף, הבחור יהודה חיון, שגם הוא זכה לקיצור דומה בתקופת מאסרו.

בבני ברק, , ההתרגשות בשיאה. פעילי עולם התורה ומארגני המאבק נגד הגזירות נערכים למעמד קבלת פנים ענקית ומפוארת שתיערך הערב לכבודם של הבחורים, אשר לדברי המארגנים "מסרו את נפשם על קדושת שמו ועל הזכות לעמול בתורה ללא הפרעה".

במעמד צפויים להשתתף רבנים, ראשי ישיבות וקהל המונים שיבואו להוקיר את מי שעמדו בגבורה בתנאי המאסר.

