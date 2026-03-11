לאחר ימי מאסר בכלא הצבאי בשל סירובם להתייצב בלשכות הגיוס, שוחררו הבוקר הבחורים מנחם מנדל לסיצין ומאור אמיגה • השחרור המוקדם הגיע יממה לאחר שחרורו של הבחור יהודה חיון • ביהדות החרדית נערכים למעמד "קבלת פנים" מפואר שייערך הערב בעיר התורה והחסידות (חרדים)
בעקבות זימונם של בחורי ישיבות חרדים ליום גיוס ביום שלישי הקרוב בלשכת הגיוס בירושלים, מכריזים בחוגי ה'יישוב הישן' על יום מחאה בסמוך ללשכה | במחאה מתכננים המפגינים לחסום את הגישה ללשכת הגיוס | בראש המחאה יעמוד מנהיג ה'יישוב הישן' ראש הישיבה הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין | כל הפרטים על ההפגנה כאן ב'כיכר' (חרדים)
כמידי חודש התקיים מעמד חלוקת שטריימל'אך לחתנים שלא התייצבו בלשכות הגיוס, לא לדיחוי ולא לפטור | החלוקה החודשית נערכה הפעם במעונו של המשפיע הגאון הצדיק רבי צבי מאיר זילברברג, כאשר עשרות חתנים גיבורי חיל נוטלים בו חלק | צפו בתיעוד (חרדים)