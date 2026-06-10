למרות החתונה הגדולה - גדולי הפלג הורו: "המערכה - לפני השמחה"

גל מחאות סוער צפוי לשטוף מחר (חמישי) את מוקדי התנועה ברחבי הארץ, זאת בעקבות הוראתו המפורשת של מנהיג 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי עזריאל אויערבך, על רקע מעצר תלמידי ישיבת 'מעלות התורה'.

אולם הפעם, ההפגנות מתרחשות על רקע דילמה לא פשוטה: באותו היום בדיוק צפויה להיערך בבני ברק חתונה מרכזית ורבת משתתפים.

האירוע המשפחתי המאחד את נכדת ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ עם נכד הגאב"ד הגאון רבי אליעזר דינר, צפוי למשוך אליו אלפים, ובהם את כל צמרת הרבנים וראשי הישיבות. החתונה מהווה ציון דרך משמעותי עבור הקהילה לאחר תקופה ארוכה של טלטלות פנימיות.

"המאבק על עולם התורה גובר על הכל"

אולם, בצעד המלמד על עוצמת החשיבות שהם מייחסים למערכה על גזירת הגיוס, גדולי ישראל – בעלי השמחה בעצמם – היו אלו שהורו להציב את המחאה בראש סדר העדיפויות. על פי מידע שהגיע לידי 'בבלי', הרבנים הבהירו למארגני ההפגנות כי אין להתחשב בשמחה המשפחתית או הישיבתית, וכי היא אינה מהווה שיקול שיעכב את צעדי המחאה.

ההחלטה הנחושה מגיעה על רקע סדרת אירועים אלימים שהתרחשו בשבועות האחרונים, ביניהם מעצר שלושה תלמידי ישיבת 'בית מאיר' במחסום באילת, והאירוע הסוער בישיבת 'אור ישראל' שבו השתוללו שוטרים בתוככי הישיבה. כמו כן, התרחש אירוע בכביש 1 בכניסה לרמת שלמה בירושלים, שם נהרו מאות לזירה לאחר שעוברי אורח הבחינו בשוטר שעצר אברך.