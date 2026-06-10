למרות החתונה הגדולה - גדולי הפלג הורו: "המערכה - לפני השמחה"

גל מחאות סוער צפוי לשטוף מחר (חמישי) את מוקדי התנועה ברחבי הארץ, זאת בעקבות הוראתו המפורשת של מנהיג 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי עזריאל אויערבך, על רקע מעצר תלמידי ישיבת 'מעלות התורה'.
אולם הפעם, ההפגנות מתרחשות על רקע דילמה לא פשוטה: באותו היום בדיוק צפויה להיערך בבני ברק חתונה מרכזית ורבת משתתפים.
האירוע המשפחתי המאחד את נכדת ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ עם נכד הגאב"ד הגאון רבי אליעזר דינר, צפוי למשוך אליו אלפים, ובהם את כל צמרת הרבנים וראשי הישיבות. החתונה מהווה ציון דרך משמעותי עבור הקהילה לאחר תקופה ארוכה של טלטלות פנימיות.
"המאבק על עולם התורה גובר על הכל"
אולם, בצעד המלמד על עוצמת החשיבות שהם מייחסים למערכה על גזירת הגיוס, גדולי ישראל – בעלי השמחה בעצמם – היו אלו שהורו להציב את המחאה בראש סדר העדיפויות. על פי מידע שהגיע לידי 'בבלי', הרבנים הבהירו למארגני ההפגנות כי אין להתחשב בשמחה המשפחתית או הישיבתית, וכי היא אינה מהווה שיקול שיעכב את צעדי המחאה.
ההחלטה הנחושה מגיעה על רקע סדרת אירועים אלימים שהתרחשו בשבועות האחרונים, ביניהם מעצר שלושה תלמידי ישיבת 'בית מאיר' במחסום באילת, והאירוע הסוער בישיבת 'אור ישראל' שבו השתוללו שוטרים בתוככי הישיבה. כמו כן, התרחש אירוע בכביש 1 בכניסה לרמת שלמה בירושלים, שם נהרו מאות לזירה לאחר שעוברי אורח הבחינו בשוטר שעצר אברך.
הנחיות חירום למפגינים
בעקבות ההנחיה החד-משמעית, המערכת הציבורית של הפלג משלימה בשעות אלו את ההיערכות לקיום הפגנות הענק, שיתקיימו במקביל לזמן החתונה. במקביל, הופצו הוראות חירום חריגות למפגינים, ובמרכזן אזהרה חמורה מפני ירידה לפסי הרכבת: "מי שחושב שניתן לרדת לחסום את מסילת רכבת ישראל, יידע שמדובר במוות ודאי! חלילה וחס לרדת למסילה".
בוועדה להצלת עולם התורה הפיצו גם 'כללי זהב' למפגינים, ביניהם איסור להגיע להפגנות באופן בודד, אלא בקבוצות בלבד. ההנחיות מגיעות על רקע משפטו הצבאי של העריק דוד פטרוף, בנו של ראש ישיבת 'מעלות התורה' וממנהיגי 'הפלג הירושלמי', המתוכנן להתקיים ביום רביעי.
התגובה הנחושה של ההנהגה הרוחנית משדרת מסר חריף למשטרה ולשלטונות, לפיו המאבק על עולם התורה גובר על כל אירוע אישי, מרכזי ככל שיהיה. המערכת הציבורית של הפלג מצפה לאלפי משתתפים בהפגנות שיתקיימו מחר במקביל לחתונה, כאשר חלק מהמשתתפים צפויים להגיע גם לשמחה וגם למחאה.
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