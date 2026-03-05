כמנהגו בקודש, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, פקד השבוע את מקום המקדש, כמנהגו הקבוע בשלוש רגלים | ראש הישיבה נצפה תחילה כשהוא עומד בהתרגשות וכיסופים מול מקום המקדש, ובהמשך ירד לרחבת הכותל המערבי ושפך שיח ותפילה חרישית במשך זמן רב לישועת הכלל והפרט (חרדים)
שבוע שעבר התקיים מעמד מיוחד 'בלב ונפש' לטובת כולל גרודנא, אליו נקבצו ובאו תלמידי וידידי הכולל | המעמד התקיים בראשות הגאון רבי עזריאל אויערבאך שטרח לכבוד המעמד ואף נשא את המשא המרכזי, וכן הגאון רבי משה שמידע ראש ישיבת גרודנא העומד בנשיאות הכולל | צפו בתיעוד (חרדים)
בצעד נדיר ודרמטי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, מנהיגה הרוחני של תנועת 'בני תורה', פירסם הבוקר מכתב חוצב להבות המתייחס באופן ישיר ונוקב לגזירת גיוס בני הישיבות לצה"ל. המכתב, המהווה קריאת התעוררות לכלל הציבור החרדי, קורא להתייצבות איתנה ואחידה מול הניסיונות לפגוע בעולם התורה | המכתב המלא (חרדים)
ראש ישיבת בית מדרש גבוה לייקווד הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר ביקר את הגאון רבי עזריאל אויערבאך כדי להודות לו על מסע החיזוק שערך בארה"ב | במהלך הביקור דנו בחרדה על גזירת הגיוס המרחפת על עולם התורה והישיבות ונגד המאמצים לחוקק חוק גיוס עם פשרות | צפו בתיעוד מהביקור (חרדים)
בשבת האחרונה התקיימה שבת הוקרה מיוחדת, לכאלף תלמידי ישיבות המשתייכים לפלג הירושלמי ועומדים להיות "עריקים גאים", ראש הישיבה הגאון רבי יונה זלושינסקי, ששותף היום בהנהגת הפלג הירושלמי, לצד הגר"ע אוירבך נשא נאום לוחמני במיוחד, ותקף גם את המפלגות החרדיות שלא ניצבות באופן אחיד נגד כל פשרה ולא דורשות הסדר תורתו אומנותו | צפו בדבריו (חדשות חרדים)