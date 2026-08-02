סקר מנדטים שפורסם הערב (יום ראשון) בכאן חדשות מציג מצב פוליטי מורכב במיוחד: בראש הטבלה נרשם שוויון מפתיע, מפלגת 'ביחד' חווה ירידה משמעותית, ומספר דמויות בכירות נותרות מחוץ לכנסת. המערכת הפוליטית ממשיכה להיות ללא הכרעה ברורה, כאשר אף מחנה אינו מצליח להשיג רוב ממשי להקמת ממשלה יציבה.
הנתונים מראים כי מפלגת הליכוד בהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט זוכות לשוויון מדויק של 23 מנדטים כל אחת. מדובר בנתון בולט המעיד על התחרות הצמודה על השלטון במערכת הבחירות הצפויה.
הירידה החדה ביותר בסקר הנוכחי נרשמה במפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט, שצנחה לרמה נמוכה של 13 מנדטים בלבד. מדובר בנפילה ניכרת ביחס לסקרים קודמים, המצביעה על שחיקה משמעותית בכוחה של המפלגה.
מפלגת הדמוקרטים בהנהגת יאיר גולן ממשיכה אף היא במגמת ירידה ומגיעה ל-8 מנדטים, לאחר קמפיין נמרץ שניהל כנגדה ראש הממשלה. הנתון משקף את הקושי של המפלגה לשמור על מעמדה מול מתקפות פוליטיות.
דמויות בכירות מחוץ לכנסת
הסקר מציג מצב קשה עבור מספר דמויות בכירות במערכת הפוליטית. על פי הנתונים, מפלגותיהם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין אינן חוצות את אחוז החסימה בריצה נפרדת. כך גם הרשימה המשותפת של בני גנץ ודדי שמחי, לצד מפלגתו של עופר וינטר ובל"ד.
לעומת זאת, מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל מצליחה לעבור את אחוז החסימה בדוחק עם 4 מנדטים בלבד. גם הציונות הדתית זוכה ב-4 מנדטים ונכנסת לכנסת בקושי.
התפלגות המנדטים המלאה
בראש: הליכוד ו'ישר!' עם 23 מנדטים כל אחת, ואחריהן 'ביחד' עם 13 מנדטים.
בדרג השני: עוצמה יהודית וישראל ביתנו זוכות ל-9 מנדטים כל אחת. הדמוקרטים, ש"ס ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת.
במגזר הערבי: חד"ש-תע"ל זוכה ל-6 מנדטים, ורע"ם מקבלת 5 מנדטים.
על סף החסימה: מפלגת טרופר והנדל והציונות הדתית עם 4 מנדטים כל אחת.
המסקנה: מצב פוליטי ללא הכרעה
למרות כל השינויים הדרמטיים והתזוזות בכוחות המפלגות, מפת הגושים נותרת ללא שינוי מהותי. אף מחנה אינו משיג יתרון ממשי להקמת קואליציה יציבה, והמערכת הפוליטית נשארת ללא הכרעה ברורה.
הנתונים מעידים על המשך המצב הפוליטי המורכב, כאשר הציבור נותר מפוצל ואין רוב ברור לאף כיוון. התמונה המורכבת מחזקת את ההערכה שגם לאחר הבחירות הקרובות, הקמת ממשלה יציבה תהיה משימה מורכבת ביותר.
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