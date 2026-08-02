סקר מנדטים שפורסם הערב (יום ראשון) בכאן חדשות מציג מצב פוליטי מורכב במיוחד: בראש הטבלה נרשם שוויון מפתיע, מפלגת 'ביחד' חווה ירידה משמעותית, ומספר דמויות בכירות נותרות מחוץ לכנסת. המערכת הפוליטית ממשיכה להיות ללא הכרעה ברורה, כאשר אף מחנה אינו מצליח להשיג רוב ממשי להקמת ממשלה יציבה.

הנתונים מראים כי מפלגת הליכוד בהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט זוכות לשוויון מדויק של 23 מנדטים כל אחת. מדובר בנתון בולט המעיד על התחרות הצמודה על השלטון במערכת הבחירות הצפויה.

הירידה החדה ביותר בסקר הנוכחי נרשמה במפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט, שצנחה לרמה נמוכה של 13 מנדטים בלבד. מדובר בנפילה ניכרת ביחס לסקרים קודמים, המצביעה על שחיקה משמעותית בכוחה של המפלגה.

מפלגת הדמוקרטים בהנהגת יאיר גולן ממשיכה אף היא במגמת ירידה ומגיעה ל-8 מנדטים, לאחר קמפיין נמרץ שניהל כנגדה ראש הממשלה. הנתון משקף את הקושי של המפלגה לשמור על מעמדה מול מתקפות פוליטיות.

דמויות בכירות מחוץ לכנסת

הסקר מציג מצב קשה עבור מספר דמויות בכירות במערכת הפוליטית. על פי הנתונים, מפלגותיהם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין אינן חוצות את אחוז החסימה בריצה נפרדת. כך גם הרשימה המשותפת של בני גנץ ודדי שמחי, לצד מפלגתו של עופר וינטר ובל"ד.

לעומת זאת, מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל מצליחה לעבור את אחוז החסימה בדוחק עם 4 מנדטים בלבד. גם הציונות הדתית זוכה ב-4 מנדטים ונכנסת לכנסת בקושי.