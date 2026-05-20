אדלשטיין מצהיר: "לא אצביע בעד החוק" - למרות הבטחות נתניהו

דרמה פוליטית התרחשה היום (רביעי) בוועדת החוץ והביטחון, כאשר ח"כ יולי אדלשטיין הצהיר בפה מלא כי החוק המוצע לגיוס אינו טוב מבחינתו ולא באמת יגייס חרדים - ולכן לא יצביע בעדו. ההצהרה מגיעה בעיתוי מפתיע במיוחד, שעות ספורות לאחר שדווח כי אדלשטיין וחברי כנסת נוספים הסכימו לתמוך בחוק בעקבות שיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי הדיווחים אמש, נתניהו שוחח עם חברי הכנסת המתנגדים לחוק והבטיח להם כי יוכנסו שינויים משמעותיים בנוסח. בין המתנגדים נמנו, מלבד אדלשטיין, גם ח"כ אילוז וח"כים נוספים מהקואליציה. הדיווחים ציינו כי המתנגדים נענו לבקשות ראש הממשלה ונרתמו לתמוך בחוק.

אולם בדיון שהתקיים היום בוועדה, התברר כי אדלשטיין לא שינה את עמדתו. במהלך הדיון הבהיר כי לדעתו החוק המוצע סובל מפגמים מהותיים ולא ישיג את מטרתו המוצהרת - גיוס משמעותי של אברכים. "לא יעזרו כל הדיבורים", הדגיש אדלשטיין, תוך שהוא מבהיר כי לא מתכוון להצביע בעד החוק במתכונתו הנוכחית.

כזכור, אדלשטיין הודח מתפקידו כיו"ר ועדת החוץ והביטחון לאחר שגרר רגליים ומשך את חוק הגיוס זמן רב בוועדה. מאז ההדחה, הוא ממשיך להיות קול בולט בקרב המתנגדים לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית, תוך שהוא טוען כי החוק אינו מספיק אפקטיבי.

ההתנגדות הגוברת בקואליציה מעמידה בסימן שאלה את יכולתו של ראש הממשלה להעביר את החוק. גורמים במערכת הפוליטית מעריכים כי נתניהו יצטרך להציע שינויים נוספים ומשמעותיים בחוק כדי לגייס את התמיכה הנדרשת, אך לא ברור אם שינויים כאלה יספקו את המתנגדים מבלי לפגוע בעולם התורה ולגרום להתנגדות לחוק אצל גדולי ישראל.