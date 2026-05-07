בבלי
המעגל נסגר

צה"ל: חוסל המחבל שהשתתף בחטיפת מייה שם

צה"ל חיסל את המחבל אברהים אבו צקר שהשתתף בחטיפת מייה שם בבוקר שמחת תורה | המחבל שימש כפרמדיק והוביל מתווי טרור נגד ישראל | תמונת המחבל ותיעוד מרגעי החיסול (צבא וביטחון)

רגעי חיסול המחבל (צילום: דובר צה"ל)

המחבל אברהים אבו צקר, שחוסל על ידי כוחות אוגדה 252 בעזה, השתתף בחטיפתה של מייה שם לרצועת עזה בבוקר הטבח בשמחת תורה. כך מעדכן הערב (חמישי) דובר צה"ל.

המחבל השתייך לארגון הטרור חמאס והוביל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך ששימש במקביל כפרמדיק ברצועה.

בשבוע שעבר, ביום רביעי, הודיע צה"ל על חיסול המחבל. אולם רק הערב לאחר חקר מודיעיני, עדכן כי ניתן לקבוע שמדובר במי שנמנו עם חוטפיה של שם.

שם נחטפה ב-7 באוקטובר לאחר שבילתה באירוע המוזיקה "נובה" בסמוך לקיבוץ רעים, והושבה במסגרת מבצע "דלתות שמיים" בנובמבר 2023.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל", נמסר מדובר צה"ל.

מייה שם הפכה לאחד הסמלים המוכרים של אירועי ה-7 באוקטובר לאחר שסרטון שלה מטופלת בשבי פורסם על ידי חמאס בימים הראשונים למלחמה. היא נחטפה מהטבח ברעים כשהיא פצועה בידה, ולאחר שבועות בשבי הושבה במסגרת מבצע "דלתות שמיים".

המחבל שחוסל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתקיפה והגנה:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר