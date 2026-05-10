כוחות צוות הקרב החטיבתי כפיר בפיקוד אוגדת עזה (143) ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית לטיהור מרחב מחנות המרכז, מזרחית לקו הצהוב. במהלך הפעילות המתמשכת, הצליחו הכוחות בשיתוף עם כוחות ההנדסה האוגדתיים להשמיד שני תוואים תת-קרקעיים משמעתיים באורך כולל של כשני קילומטרים.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בתוך התוואים התת-קרקעיים שהושמדו אותרו מספר חדרי שהייה שנועדו לשימוש מחבלי ארגון הטרור חמאס, לצד אמצעי לחימה שונים שהוחזקו במקום. הפעילות מהווה המשך למאמצי צה"ל להסרת תשתיות הטרור ברצועה ולמניעת איומים על כוחותינו.

במקביל לפעילות ההנדסית, ביצעו הכוחות סריקות מקיפות במרחב, במהלכן אותרו עשרות רקטות ומטענים שהוחבאו על ידי ארגוני הטרור. אמצעי הלחימה שנתפסו נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב ובאזרחי מדינת ישראל.

כפי שדיווחנו בבבלי, הפעילות המבצעית ברצועת עזה נמשכת במספר מרחבים. רק בשבוע האחרון חיסלו כוחות צה"ל עשרות מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש, ביניהם סגן מפקד פלוגת הנוחבה של בית לאהיא שפשט למדינת ישראל ב-7 באוקטובר.

פעילות נרחבת להשמדת תשתיות טרור

הפעילות של חטיבת כפיר מצטרפת למאמצים הכוללים של צה"ל ברצועה. כפי שפרסמנו, כוחות המילואים של חטיבת הנגב השלימו לאחרונה סבב לחימה שביעי במהלכו השמידו למעלה משניים וחצי קילומטרים של מנהרות טרור, ביניהן רשת תת-קרקעית מסועפת במזרח רפיח.

בנוסף, צה"ל תקף בימים האחרונים יותר מ-85 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, כחלק מהפעילות המתמשכת להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

דובר צה"ל הדגיש כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הפעילות המבצעית ממשיכה במקביל לאכיפת הסכם הפסקת האש ולמניעת התארגנות מחודשת של ארגוני הטרור ברצועה.