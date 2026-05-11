קיבלו את עונשם מהר

חוליית מחבלי חיזבאללה העבירו משגר טילים על גבי משאית - וחוסלו | תיעוד

חטיבת האש של אוגדה 91 זיהתה חוליית שיגור שפעלה להעביר משגר טילים על גבי משאית • חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבלים והשמיד את המשגר | האירוע הסתיים ללא נפגעים (צבא וביטחון)

תיעוד התקיפה (צילום: דובר צה"ל)

חטיבת האש של אוגדה 91 זיהתה אתמול (ראשון) חוליית שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה שפעלה להעביר משגר טילים על גבי משאית במרחב דרום לבנון. הזיהוי בוצע לאחר שהחולייה שיגרה רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, מיד לאחר הזיהוי, תקף חיל האוויר בהכוונת כוחות האוגדה את החולייה וחיסל את המחבלים. במקביל, הושמד משגר הטילים שהיה על גבי המשאית. האירוע הסתיים ללא נפגעים לכוחות צה"ל.

פעילות כוחות 401 במרחב דרום לבנון (צילום: דובר צה"ל )

הפעילות מתבצעת במסגרת מבצע שאגת הארי, כאשר כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון למניעת התבססות של ארגון הטרור . כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות חטיבה 401 בפיקוד האוגדה פועלים באופן שוטף לאיתור והשמדת תשתיות טרור של הארגון.

בימים האחרונים נרשמת עלייה בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל במרחב, כאשר מבוצעות תקיפות מדויקות נגד מחבלים ותשתיות של חיזבאללה. כידוע, הפעילות מתמקדת בסיכול ניסיונות של הארגון לשגר רקטות ורחפני נפץ לעבר שטח ישראל וכוחות צה"ל.

המשך הפעילות להסרת איומים

בהודעת דובר צה"ל צוין כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים על כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל". הפעילות המבצעית באזור כוללת שילוב של כוחות קרקע וחיל האוויר, תוך הסתמכות על מודיעין מבצעי מדויק.

כאמור, בימים האחרונים חוסלו מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו במרחב דרום לבנון, כולל מחבלים שנכנסו למבנה ששימש כמפקדה של הארגון. התקיפות המדויקות מבוצעות על בסיס מודיעין מבצעי ובתיאום מלא בין חיל האוויר לכוחות הקרקע.

מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, הבהיר בשבוע שעבר בהערכת מצב עם ראשי הרשויות בגליל כי "האחריות שלנו היא לא רק להגיב - אלא להקדים, ליזום ולהגן. אנו ערים לשיח הציבורי ואני פה בשביל להגיד לכם שאנחנו נערכים לתרחישים שונים, עם תוכניות מבצעיות מיידיות וכוחות הפרוסים לאורך הגבול ובעומק השטח".

הפעילות המבצעית באזור ממשיכה במסגרת המאמצים להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, תוך שמירה על ערנות מבצעית גבוהה ומוכנות לכל תרחיש.

